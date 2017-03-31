Мечтавшую стать моделью пермячку превратили в путану

Жительница Перми Вероника К. обвинила московское модельное агентство в принуждении ее к проституции и шантаже. За работу 26-летняя девушка денег от агентства так и не получила.

Вероника поделилась своей историей, чтобы уберечь доверчивых провинциалок от подобного обмана. Она рассказала, как якобы модельные агенты заманивают их в свою ловушку.

О столичном агентстве, представляющем себя как модельное, девушка узнала из Сети. Подкупило ее то, что на своем официальном сайте агентство опубликовало истории успеха известных моделей, а также то, что компания снимает для моделей видеопрезентации, сообщает Life.ru.

Все это девушке из Перми, которая до этого работала танцовщицей стриптиза и официанткой в отеле, показалось настоящей сказкой. И Вероника, собрав все накопленные деньги, отправилась покорять столицу.

В агентстве сфотографировали данные ее паспорта, а еще сделали разные ее фото в нижнем белье. "Только после выяснилось, что это не модельное агентство, а эскорт, где нужно заниматься проституцией", – делится девушка. Поскольку денег у нее уже совсем не осталось, Веронике пришлось согласиться на непристойное предложение.

"Не на что было ни есть, ни жить. Я подумала, что съезжу на работу пару раз и мне хватит, ведь за нее обещали хорошие деньги. Например, если вызов стоил 50 тысяч рублей, то мне должны были отдать половину. На деле же меня привязали к себе, потому что никто мне не платил. И одежду не давали – все свое", – вспоминает пермячка. По ее словам, кормили девушек скудно – в основном рисом и макаронами.

Надеяться "моделям" приходилось только на чаевые от клиентов. Таким образом Веронике все-таки удалось скопить на билет домой. Но до того, как вернуться, ей пришлось пережить сущий ад. "Секс был классический и оральный. В обоих случаях все происходило с защитой. Однако был ужасный случай, когда клиент избил меня, я была вся в крови... Он не хотел предохраняться. А агентство никак мне в этой ситуации не помогло", – рассказывает Вероника.

За время работы с 7 по 28 февраля, по словам девушке, агентство задолжало ей 600 тысяч рублей. Но чтобы девушки по вызову не возмущались, их шантажировали. "Мне говорили, что все интимные фотографии разошлют моим друзьям и родственникам в соцсетях. Из родных никто не знает, чем я занималась. Мама думала, что я танцую, я ведь и за рубежом танцевала", – говорит Вероника. Теперь она намерена писать заявление в прокуратуру.