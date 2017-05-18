За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем

В Иркутской области воспитательница детского сада продемонстрировала весьма нетрадиционные методы воспитания детей. В соцсети она выложила снимок одного из своих маленьких подопечных с заклеенным скотчем ртом.

"Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя", – подписала фото в Instagram женщина. Подобное отношение к детям разгневало пользователей Сети и они обвинили воспитательницу в жестокости.

После этого автор скандального снимка поспешила его удалить, как и свой аккаунт, передает Ura.ru. Резонансной историей сразу же заинтересовались правоохранительные органы. В ходе проверки они установили, что снимок сделал воспитатель из детского сада №71 города Ангарск 16 мая.

Также стало известно, что женщина устроилась на работу в воспитательное учреждение в марте текущего года. По словам сотрудников регионального МВД, воспитательница подтвердила, что действительно выкладывала в соцсети фото ребенка с заклеенным ртом, подчеркнув, что это была всего лишь игра и права детей не нарушались, пишет РЕН ТВ.

Сейчас правоохранительные органы изучают трудовую биографию женщины и выясняют, позволяла ли она себе ранее проявлять жестокость по отношению к детям. Известно, что от родителей никаких жалоб на воспитательницу пока не поступало.