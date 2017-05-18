За Уралом воспитательница заклеила ребенку рот скотчем
"Ибо нефиг выводить Александру Викторовну из себя", – подписала фото в Instagram женщина. Подобное отношение к детям разгневало пользователей Сети и они обвинили воспитательницу в жестокости.
После этого автор скандального снимка поспешила его удалить, как и свой аккаунт, передает Ura.ru. Резонансной историей сразу же заинтересовались правоохранительные органы. В ходе проверки они установили, что снимок сделал воспитатель из детского сада №71 города Ангарск 16 мая.
Также стало известно, что женщина устроилась на работу в воспитательное учреждение в марте текущего года. По словам сотрудников регионального МВД, воспитательница подтвердила, что действительно выкладывала в соцсети фото ребенка с заклеенным ртом, подчеркнув, что это была всего лишь игра и права детей не нарушались, пишет РЕН ТВ.
Сейчас правоохранительные органы изучают трудовую биографию женщины и выясняют, позволяла ли она себе ранее проявлять жестокость по отношению к детям. Известно, что от родителей никаких жалоб на воспитательницу пока не поступало.
Россиянки блистали на красной дорожке международного кинофестиваля
Такое путешествие обойдется примерно в 300 тысяч рублей
Зрителям не понравился ни вид девушки, ни ее манера
Молодой артист сделал мэтру оскорбительное предложение