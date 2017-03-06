Почему воспитательница Чудновец стала жертвой соцсетей

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, которая получила полгода тюрьмы за перепост в социальных сетях видеоролика о развращении ребенка, вышла на свободу. Суд признал, что в действиях женщины нет состава преступления. Dni.Ru решили разобраться в резонансном деле и спросили у юриста, как Чудновец жить дальше.

В феврале 2017 года Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело. Тот 6 марта отменил приговор и постановил освободить арестантку, признав за ней право на реабилитацию.

Евгения Чудновец была осуждена за репост в соцсетях ролика с издевательствами вожатых детского лагеря над воспитанником. Реальный срок для женщины, попытавшейся привлечь внимание общественности к насилию над школьником, вызвал оглушительный резонанс.

Вынесенный приговор осудила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. "Что за решение такое – человек, который способствовал раскрытию преступления, еще и понес ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!" – возмутилась детский омбудсмен.

В январе 2017 года за воспитательницу заступился председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман. "Она (Чудновец. – Прим. ред.) сидит вообще ни за что. Ее надо отпускать и сажать тех, кто посадил ее", – написал он в своем аккаунте в Twitter.



Не остался в стороне и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку, после чего даже обвинение попросило апелляционную инстанцию не отправлять Чудновец в колонию.

Ни ходатайство о замене срока на исправительные работы, ни просьба защиты оправдать Чудновец не повлияли на вердикт. Правда, суд отменил решение отдать ее сына в приют, но срок для обвиняемой снизил всего на месяц.

ТОЧКА ИЛИ ЗАПЯТАЯ?



И вот теперь в громком деле поставлена точка. Но точка ли? Не станет ли тенденцией оказываться за решеткой в попытках указать на преступления против детей? Курганский областной суд вынес оправдательный вердикт, подтвердивший тот факт, что Евгения не собиралась распространять детскую порнографию, а лишь хотела привлечь общественное внимание к нарушению прав ребенка.

Как все началось

История со скандальной видеозаписью, ставшей причиной реального тюремного срока для Евгении Чудновец, началась еще летом 2015 года. Забытый в кафе телефон одной из воспитательниц лагеря "Красные орлы" в Катайске нашел студент Ким Данелян, сын местного предпринимателя.

Вместе с отцом он попытался выяснить, кому принадлежит аппарат. Среди сохраненных файлов в устройстве были обнаружены три ролика, в том числе трехсекундное видео: мальчик подвергается издевательствам со стороны вожатых в туалете.

В соцсети "ВКонтакте" Данелян попытался связаться с владелицей телефона, 23-летней Татьяной Куршевой. Студент переслал ей ролик, но девушка от общения отказалась. Запись, появившуюся в разделе "Мои видео", заметила другая местная жительница, воспитательница Евгения Чудновец.

Видео так возмутило женщину, у которой есть трехлетний сын, что она опубликовала ролик в своей группе. В этом сообществе, где на тот момент где тогда состояли 288 человек, трехсекундную видеозапись заметил сотрудник местного отдела полиции. Спустя пару часов на Евгению вышли представители детского лагеря. Они потребовали немедленно удалить видеоролик и всю ветку обсуждения, предупредив женщину, что такая запись может быть расценена как распространение детской порнографии, преследуемое по закону.

Чудновец немедленно удалила пост. Позже на допросах она заявила, что этой публикацией пыталась лишь привлечь внимание к проблеме. "Но какой-то следователь наделал скриншотов. Спустя год они и легли в основу уголовного дела уже в отношении Евгении", – вспоминает гражданский муж осужденной.

Молодая женщина хотела привлечь внимание общественности к проблеме, но в итоге пострадала сама. Несмотря на то что Евгения Чудновец работала воспитательницей в детском саду, в родном городе она и ранее славилась своей активностью в соцсетях. Женщина регулярно публиковала свои откровенные фотографии и устраивала всевозможные голосования, превратив личную жизнь в настоящее шоу.

Также в соцсетях Чудновец выражала свою гражданскую позицию – например, по собственной инициативе инспектировала местные магазины по поводу качества товаров. Эти проверки активистка снимала на камеру. Однако такая деятельность общественницы нравилась далеко не всем. По слухам, Евгении даже угрожали, и поэтому она постоянно вступала в перепалки с комментаторами.

За внимание к проблеме – в тюрьму

Но вернемся к истории с обнаженным мальчиком. После того, как маховик правосудия был запущен, 21 июля 2016 года в отношении Евгении Чудновец возбудили уголовное дело. Женщину объявили в федеральный розыск и задержали в Екатеринбурге, куда она приехала повидаться с родственниками. Позже она была этапирована в Катайск на допрос, ее оставили под подпиской о невыезде.

С самого начала Чудновец был назначен бесплатный адвокат. Тот заверил женщину, что дело пустяковое, ни о каком обвинительном заключении речи быть не может. Вероятно поэтому семья Евгении до последнего не обращалась к журналистам – родственники были уверены, что все обойдется.

Тем не менее, 21 сентября 2016 года судебный процесс стартовал. Он проходил в закрытом режиме и продлился два месяца. На суде прокурор требовал для Чудновец пять лет колонии. Однако в результате она получила шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В декабре 2016 года Курганский областной суд снизил наказание Чудновец до пяти месяцев колонии. После этого Генпрокуратура внесла в Верховный суд представление о пересмотре приговора.



Позднее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что намерена направить обращение по делу Чудновец в администрацию президента. Местный омбудсмен отметила, что поступает "все больше жалоб и обращений" по приговору воспитательнице.

Сама осужденная отказалась добиваться помилования, чтобы выйти на свободу. Ее адвокат объяснил это тем, что женщина "не считает себя виновной". "Помилование это не выход из нашей ситуации", – написал друг Чудновец Андрей Мясников в соцсети Facebook.

Буква закона

Несмотря на многочисленные протесты, в прокуратуре сначала посчитали обвинительный приговор законным. "С формальной точки зрения, репост, к сожалению, является распространением. Это не моя точка зрения, а буква закона. Когда человек делится неким контентом, это автоматически попадает в ленту друзей и подписчиков", – заявил прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Артем Половинкин.

По его мнению, проблема кроется в нюансах статьи "Незаконный оборот порнографических материалов". Правоприменительная практика по таким делам минимальна, поэтому Верховный суд пока не может дать разъяснения по этим вопросам, заключил представитель прокуратуры.

Тем не менее, 6 марта 2017 года точку в этом громком уголовном деле поставил Президиум Курганского областного суда. При этом на сторону женщины встала и прокуратура.

Напомним, Евгения Чудновец отбывала наказание в Нижнем Тагиле, в исправительной колонии ГУ ФСИН России по Свердловской области, которая расположена в городе Нижний Тагил. По имеющейся информации, в колонии бывшая воспитательница работала библиотекарем.

курс на гуманизацию

Для человека, знакомого с ситуацией лишь поверхностно, решение Курганского областного суда может показаться неожиданным. В связи с этим многие пользователи Сети выразили мнение, что новое решение суда было продиктовано "сверху". Однако ряд экспертов-юристов придерживаются иной точки зрения. "Говорить, что вдруг что-то произошло, и Кремль что-то кому-то подсказал, было бы неверно", – полагает член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Александр Хаминский.

По его мнению, отмена приговора в отношении Чудновец – это результат серьезной работы российских властей, направленной на гуманизацию нашего общества. В беседе с корреспондентом издания Dni.Ru Александр Хаминский напомнил, что год назад, в феврале 2016 года, президент России Владимир Путин выступил на коллегии Генеральной прокуратуры России с разгромной речью. Глава государства тогда подверг критике, в частности, и прокурорские структуры, напомнив, что они должны стоять на страже соблюдения прав и законных интересов граждан.

В октябре 2016 года президент выступил с законодательной инициативой, поддержанной Госдумой, о введении уголовной ответственности для сотрудников правоохранительных органов, которые необоснованно преследовали предпринимателей, вследствие чего те лишались бизнеса и несли экономический и финансовый ущерб. При условии, что подобное уголовное преследование осуществлялось незаконно, мера ответственности для правоохранителей была установлена на уровне до семи лет лишения свободы. То есть в настоящее время в России появилась норма, которая защищает предпринимателей и экономически активных граждан от рейдерства с использованием такого инструментария, как правоохранительная система России.

Следующим шагом в этом направлении стал указ о доктрине информационной безопасности, подписанный президентом в декабре 2016 года. Эта доктрина определяет риски, связанные с идеологической борьбой, с действиями хакеров, с атаками на порталы правительственных структур. И она не подразумевает не только уголовной ответственности, но и вообще преследования граждан за выражение ими тех или иных мнений.

Сейчас много говорится о психолого-информационной войне, которая ведется в отношении России как из-за рубежа, так и изнутри страны.

"Но в идеологической борьбе необходимо пользоваться ее методами. Новой доктриной не предусмотрено хватать людей, которые мирно выходят и высказывают свое мнение, вести их в суд и назначать уголовное наказание", – убежден Александр Хаминский.

Выступление со своим мнением, носящее мирный характер, никоим образом не должно подпадать под уголовную ответственность. В действиях любого человека при желании можно найти соответствующую уголовную статью про экстремизм. Но идеологическая безопасность страны – это в том числе и возможность призывать людей противодействовать преступлениям. Однако в случае с Чудновец ее действия вершители правосудия расценили наоборот.



"У нас существует презумпция невиновности. и если девушка говорит, и из ее поста вытекает, что она, будучи воспитателем в детском учреждении, призывает людей обратить внимание на проблему – она является борцом с этой проблемой", – напомнил эксперт. По мнению члена Общественного совета при ГУ МВД России, отмена приговора в отношении воспитательницы Чудновец свидетельствует о том, что государство не поддерживает карательную систему уголовного правопримения. "Это курс не на либерализацию, не на декриминализацию – речь идет о гуманизации общества", – подчеркнул юрист.

Евгению Чудновец приговорили к 5 месяцам лишения свободы за репост ролика.На видео над ребенком издевались вожатые одного из детских лагерей pic.twitter.com/WM9vrf28u1 — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 23 февраля 2017 г.

А судьи кто

Возникает вопрос: как могло получиться так, что сейчас приговор был отменен Курганским судом, который ранее поддержал обвинительное решение суда первой инстанции? Что это – халатность, злой умысел или некомпетентность? Юристы разъясняют: на судей распространяются специальные правила подсудности. Добросовестная ошибка судей не наказывается. Теоретически вершителя правосудия можно привлечь к ответственности за заведомые действия, но доказать их практически не возможно.

А в случае с Чудновец, очевидно, решающим стал тот факт, что дело было резонансным, и судья на всякий случай решил перестраховаться. Тем временем пользователи Сети продолжают выражают свое мнение по поводу действий судьи, отправившего Евгению за решетку.

"Судью посадить лет на 15, только это заставит это болото работать", "Когда уже власть разберется с судейским корпусом? Эти судьи творят что хотят не неся ни перед кем ответственности. Доколе мы будем это терпеть?", ﻿ Фамилии судей и следователей в студию на всеобщее обозрение!", "Кто знает, а судей можно судить? ведь должно быть можно, это ж преступление своими действиями лишать человека его жизни на 0,6 или 5 лет!?﻿", – так комментируют ситуацию юзеры.

Что же известно про председателя Катайского районного суда, отправившего воспитательницу за решетку из-за нажатой в Сети кнопки "рассказать друзьям"? Журналисты выяснили: судье Владимиру Борычеву 55 лет. Он родился в Кургане, в 1989 году окончил Свердловский юридический институт. До прихода в судебную систему работал в органах внутренних дел. Последние десять лет – в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ при УВД Курганской области, за это время дослужился до начальника отдела. Также известно, что Борычев награжден медалью "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа" за службу в Афганистане.

С 2005 года указом президента России Борычев на три года назначен на должность судьи Варгашинского районного суда. С 2008 года был судьей этого суда без ограничения срока полномочий. Председателем Катайского районного суда он стал с января 2010-го. В Катайске Борычев слывет человеком закрытым и малообщительным.

Едва ли не единственное интервью он дал местной газете "Знамя" в январе 2011 года, через год после своего назначения. В нем, в частности, председатель суда заявил, что его удивляет незнание гражданами элементарных прав и законов. "Парадоксально, но основополагающий документ государства – Конституцию – практически никто не знает, причем даже те, кому это положено по службе", – отмечал Борычев.

ДОЛГОЖДАННАЯ СВОБОДА



Тем временем осужденная за репост Евгения Чудновец вышла из колонии. У стен исправительного учреждения ее встречал с букетом цветов гражданский муж. По информации Life.ru, в ближайшие дни он намерен сделать ей предложение.



При этом во вступившем в силу судебном решении говорится, что Евгения Чудновец имеет право на реабилитацию. Это подразумевает официальные извинения государства и выплату денежной компенсации.

