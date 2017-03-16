Родители в шоке от лесби-вечеринки в детском саду

В Сеть попало весьма пикантное видео с новогодней вечеринки, которую устроили воспитательницы детского сада в Кирове. На кадрах видно, как разгоряченные алкоголем женщины танцуют друг перед другом эротические танцы и даже имитируют половой акт.

Сначала в кадре появляется полуобнаженная Снегурочка, а затем и Дед Мороз. Обе женщины начинают друг с другом заигрывать и танцевать под смех других участниц вечеринки. В итоге переодетая в Деда Мороза женщина достает фаллоимитатор и начинает энергично им размахивать.

После этого обе участницы шоу начинают в шутку имитировать лесбийский половой акт. Появление развратного ролика в соцсетях вызвало настоящий шок у родителей воспитанников данного учреждения.

Многие из них отметили, что таким аморальным сотрудникам не место в детском саду, передает РЕН ТВ. Впрочем, нашлись и те, кто заступился за воспитательниц, заявив, что в свободное от работы время они могут делать что угодно.

"Знаю этих воспитателей и могу смело сказать, что они очень хорошие профессионалы! Двоих деток водила в этот сад и третьего поведу! То, чем занимается каждый в свободное время, его личное дело. Все мы не ангелы!" – написала одна из жительниц Кирова.

Тем временем после скандала вокруг лесби-вечеринки воспитательницы уволились. Как рассказала одна из них, это решение было добровольным, пишет Life.ru.

При этом воспитательницы подчеркнули, что вечеринка проходила без участия детей, а видео снималось для частного просмотра. Кроме того, женщины сообщили, что после веселья все за собой убрали.

Воспитательницы не представляют, каким образом запись трехлетней давности оказалась в публичном доступе. Теперь участницы вечеринки намерены обратиться в полицию и написать заявление на распространителя личных данных.