В Ельцин Центре мальчика заставили помыть рот мылом

Воспитательница "Лего-лагеря", расположенного на одной из площадок Ельцин Центра, преподала урок одиннадцатилетнему мальчику. Женщина заставила его вымыть рот с мылом за произнесенное матерное слово.

Жительница Екатеринбурга Ольга Татарникова рассказала, что от такого "воспитания" у мальчика изо рта пошла пена. По ее словам, работница "Лего-лагеря" убеждала ребенка, что от нецензурных слов, "как от комка навоза", надо отмываться.

"Мальчик, на вид лет одиннадцати, ревел, говорил, что уже отмыл, а она заставила повторить процедуру еще раз", – вспомнила Ольга Татарникова. Свидетельница инцидента обратилась к администратору образовательного центра, но она лишь предложила прохожей переговорить с воспитательницей в частном порядке. "На мое замечание спросила меня: а разве это нормально, что ребенок матерится?" – цитирует очевидицу URA.RU.

Между тем представитель Ельцин Центра Елена Волкова прокомментировала ситуацию в "Лего-лагере". Она пояснила, что инцидент уже обсудили с родителями мальчика и его воспитательницей. После происшествия женщину решили не наказывать за подобное обращение с ребенком.

"Она сказала, что это метод психологической борьбы с матом. Мы попросили, конечно, впредь таких методов не использовать, быть в рамках этичного взаимодействия с ребенком", – рассказала Елена Волкова. Представитель организации отметила, что у воспитательницы 20-летний стаж работы.

Воспитательницу, заставившую мальчика в Ельцин-центре вымыть рот с мылом, не накажут



Не следует путать Ельцин-Центр и тоталитарную пионерию — Илья Ремесло (@iremeslo) 29 марта 2017 г.

По словам пресс-секретаря Ельцин Центра, как мальчик, так и его родители спокойно отнеслись к инциденту. "Ребенок нормально отреагировал, когда его спросили, как он себя чувствует после данной ситуации, он спросил: "Какой ситуации?" Мы надеемся, что на него никак психологически это не повлияло", – цитирует Елену Волкову радиостанция "Говорит Москва". При этом она подчеркнула, что у мамы подростка претензий к "Лего-лагерю" не возникло, так как мальчик действительно много матерится. "Может быть, все-таки это на него подействует", – считает мать ребенка.

А больше она ничего не придумала?! Она бы себе мозги мылом помыла!

По ее словам, изо рта у плакавшего ребенка шла... https://t.co/n3h3ydY9b6 — Вадим Арустамов (@Vadimarte) 29 марта 2017 г.

Напомним, в Ленинградской области мальчик решил "пострелять" из игрушечного автомата в проезжающий мимо внедорожник. Водитель иномарки, бизнесмен Владимир Бельский, "в воспитательных целях" наехал на ребенка, после чего вышел из машины, поставил его перед собой на колени и вызвал стражей порядка. После инцидента мальчик стал заикой.

