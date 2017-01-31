В Москве похитили пятилетнего ребенка

Неподалеку от ледового дворца "Серебряные акулы" на улице Генерала Глаголева на западе Москвы был похищен ребенок, передает Life.ru. По словам няни, они шли с воспитанником с тренировки, когда дорогу преградил неизвестный мужчина. Незнакомец отвлек внимание женщины, а затем она обнаружила, что пятилетний Костя А. исчез.

Александр И. считает, что к похищению его сына причастны бывшая жена и частный детектив. После развода родителей мальчик живет с отцом, а сейчас решается вопрос опеки. Полиция ведет проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.