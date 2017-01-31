В Москве похитили пятилетнего ребенка

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Неподалеку от ледового дворца "Серебряные акулы" на улице Генерала Глаголева на западе Москвы был похищен ребенок, передает Life.ru. По словам няни, они шли с воспитанником с тренировки, когда дорогу преградил неизвестный мужчина. Незнакомец отвлек внимание женщины, а затем она обнаружила, что пятилетний Костя А. исчез.
Александр И. считает, что к похищению его сына причастны бывшая жена и частный детектив. После развода родителей мальчик живет с отцом, а сейчас решается вопрос опеки. Полиция ведет проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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