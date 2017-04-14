В Москве у няни похитили ребенка

На Ломоносовском проспекте в Москве неизвестные на автомобиле Lada похитили ребенка. Преступники подъехал к няне с шестилетним мальчиком и вырвали ребенка из рук женщины, затащили его в машину и скрылись, передает Life.ru.
Правоохранители ведут розыск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. В городе введен план "Перехват".
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