В Москве у няни похитили ребенка

На Ломоносовском проспекте в Москве неизвестные на автомобиле Lada похитили ребенка. Преступники подъехал к няне с шестилетним мальчиком и вырвали ребенка из рук женщины, затащили его в машину и скрылись, передает Life.ru.

Правоохранители ведут розыск автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. В городе введен план "Перехват".