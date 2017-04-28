"Единая Россия" готова к региональным праймериз

"ЕР" подвела итоги приема заявлений для участия в Предварительном голосовании на региональных выборах. На данный момент свои кандидатуры выставили более 2,5 тысяч человек, заявил секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

"Наиболее острая борьба за кресло депутата городской думы развернется в Барнауле (Алтайский край) и во Владивостоке", – сказал политик, подчеркнув при этом, что среди кандидатов очень много молодежи. По его словам, высокая конкуренция ожидается также в Саратовской области, где на 45 вакантных мандатов подавно 315 заявлений, а также на Сахалине.

Неверов заявил, что несколько человек не смогут принять участие в праймериз, поскольку не представили вовремя полный пакет необходимых документов. "Что качается дополнительных выборов депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №112 (Кингисеппский), то для участия в ПГ приняты заявления от 21 кандидата, пятерым из которых было отказано в регистрации из-за отсутствия справки о судимости", – подчеркнул единоросс.

Стоит отметить, что одним из обязательных условий выдвижения на предварительное голосование является участие кандидата в дебатах. По словам Неверова, дебат-площадки проходят каждые выходные, и в дискуссиях уже приняли участие 1123 кандидата. "Трансляция доступна на нашем сайте. Поэтому я призываю всех жителей регионов, где предстоят выборы, приди 28 мая на счетный участок и проголосовать за того, кого вы считаете достойным стать кандидатом "Единой России"", – добавил

Единый день предварительного голосования пройдет 28 мая. Всего будет открыто 2017 счетных участков, где граждане смогут поддержать того или иного кандидата.

Адрес своего счетного участка может узнать любой посетитель сайта pg.er.ru в регионах, где проходит предварительное голосование "ЕР". Достаточно выбрать функцию "Найди свой участок" и указать адрес регистрации. Там же можно изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определиться, за кого голосовать 28 мая.

