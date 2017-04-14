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Регионы

"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз

Фото: er.ru
Региональные организационные комитеты партии "Единая Россия" по подготовке предварительного голосования сформировали счетные комиссии. На 2017 счетных участках будут работать восемь тысяч человек. Партийные праймериз пройдут 28 мая.
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Счетные комиссии проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в Организационные комитеты. Как отметил руководитель ЦИК партии "Единая Россия" Владимир Бурматов, процедура предварительного голосования мало чем отличается от обычных выборов.

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В работе счетных комиссий, между тем, существуют ограничения. В частности, членами комиссий не могут быть близкие родственники участников предварительного голосования, лица, которые находятся в непосредственном подчинении у участников и  члены оргкомитетов. "Партия строго следит за соблюдением конкурентности, открытости и легитимности предварительного голосования", – сказал Бурматов.

Он также напомнил, что в региональных отделениях открыты горячие линии, куда можно обратиться за консультацией. Потенциальные кандидаты и избиратели также смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования и уточнить адрес своего избирательного участка.

Владимир Бурматов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Согласно положению, подготовку и проведение предварительного голосования осуществляют участковые счетные комиссии. В случае необходимости также могут быть созданы счетные комиссии окружного уровня. Полномочия комиссий начинаются со дня принятия решения об их формировании и заканчиваются после определения организационным комитетом результатов предварительного голосования.

Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.

Предварительное голосование "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, где 10 сентября 2017 года пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. На сайте pg.er.ru зарегистрировано более 1850 участников праймериз. Прием документов завершится 27 апреля.

"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.

Автор: Фёдор Лопырев14 апреля 2017, 16:35

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