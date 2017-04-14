"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
Счетные комиссии проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в Организационные комитеты. Как отметил руководитель ЦИК партии "Единая Россия" Владимир Бурматов, процедура предварительного голосования мало чем отличается от обычных выборов.
В работе счетных комиссий, между тем, существуют ограничения. В частности, членами комиссий не могут быть близкие родственники участников предварительного голосования, лица, которые находятся в непосредственном подчинении у участников и члены оргкомитетов. "Партия строго следит за соблюдением конкурентности, открытости и легитимности предварительного голосования", – сказал Бурматов.
Он также напомнил, что в региональных отделениях открыты горячие линии, куда можно обратиться за консультацией. Потенциальные кандидаты и избиратели также смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования и уточнить адрес своего избирательного участка.
Согласно положению, подготовку и проведение предварительного голосования осуществляют участковые счетные комиссии. В случае необходимости также могут быть созданы счетные комиссии окружного уровня. Полномочия комиссий начинаются со дня принятия решения об их формировании и заканчиваются после определения организационным комитетом результатов предварительного голосования.
Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.
Предварительное голосование "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, где 10 сентября 2017 года пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. На сайте pg.er.ru зарегистрировано более 1850 участников праймериз. Прием документов завершится 27 апреля.
"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.
Крик отчаяния звезды сериала "Воронины"
Расставание с девушкой заставило британца похудеть на 40 килограммов и сделать свое тело идеальным
Ольга Бузова написала очень проникновенное сообщение певице
Следователи устанавливают причину смерти Алексея Красавина