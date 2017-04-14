"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз

Региональные организационные комитеты партии "Единая Россия" по подготовке предварительного голосования сформировали счетные комиссии. На 2017 счетных участках будут работать восемь тысяч человек. Партийные праймериз пройдут 28 мая.

Счетные комиссии проконтролируют соблюдение единого порядка подсчета голосов избирателей, составят протоколы об итогах голосования и направят их в Организационные комитеты. Как отметил руководитель ЦИК партии "Единая Россия" Владимир Бурматов, процедура предварительного голосования мало чем отличается от обычных выборов.

В работе счетных комиссий, между тем, существуют ограничения. В частности, членами комиссий не могут быть близкие родственники участников предварительного голосования, лица, которые находятся в непосредственном подчинении у участников и члены оргкомитетов. "Партия строго следит за соблюдением конкурентности, открытости и легитимности предварительного голосования", – сказал Бурматов.

Он также напомнил, что в региональных отделениях открыты горячие линии, куда можно обратиться за консультацией. Потенциальные кандидаты и избиратели также смогут задать вопросы о процедуре предварительного голосования и уточнить адрес своего избирательного участка.

Согласно положению, подготовку и проведение предварительного голосования осуществляют участковые счетные комиссии. В случае необходимости также могут быть созданы счетные комиссии окружного уровня. Полномочия комиссий начинаются со дня принятия решения об их формировании и заканчиваются после определения организационным комитетом результатов предварительного голосования.

Для участия в предварительном голосовании "Единой России" зарегистрировались более тысячи человек, из них около 40% являются беспартийными. Более половины участников – представители сферы образования, врачи и предприниматели. В числе зарегистрировавшихся есть и лидеры НКО.

Предварительное голосование "Единой России" состоится 28 мая в тех регионах, где 10 сентября 2017 года пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. На сайте pg.er.ru зарегистрировано более 1850 участников праймериз. Прием документов завершится 27 апреля.

"Единая Россия" – единственная политическая сила, которая практикует раннее знакомство избирателей с кандидатами, презентуя их на открытых и полуоткрытых площадках за несколько месяцев до начала выборной кампании. Первые праймериз партия провела в 2007 году.