Избиратели найдут свой участок на сайте праймериз "ЕР"

Отыскать свой избирательный участок теперь не составит труда. Наделенные правом голоса россияне найдут нужный адрес на сайте предварительного голосования "Единой России".

Адрес своего счетного участка может узнать любой посетитель сайта pg.er.ru в регионах, где проходит предварительное голосование "ЕР". Достаточно выбрать функцию "Найди свой участок" и указать адрес регистрации. Там же можно изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определиться, за кого голосовать 28 мая.

Сейчас в регионах активно идут дебаты. Более 600 кандидатов только за период 8-17 апреля провели 189 диспутов. В "Единой России" 27 апреля завершится Прием документов для участия в предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров, завершится 27 апреля.

К сегодняшнему дню зарегистрировано около 2 тысяч заявлений от желающих принять участие в праймериз. "По определению кандидатов на выборах в депутаты законодательных собраний – 960 заявлений, кандидатов в депутаты городских дум административных центров – 961 заявление, по определению глав административных центров – 6 заявлений, на довыборах по одномандатному избирательному округу №112 в Государственную Думу подано 7 заявлений", – сообщил руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов.

Решил начать субботний день с посещение дебатов участников #праймериз, надеюсь получиться открытый диалог и жаркая дискуссия #Мурманск pic.twitter.com/XQSaHCLeHu — Шарков Андрей (@av_sharkov) 15 апреля 2017 г.

Он добавил, что две трети подавших заявления – члены и сторонники партии, одна треть беспартийные. Бурматов отметил также высокую активность молодежи. По его данным, около 30% кандидатов на предварительном голосовании – молодые люди в возрасте до 35 лет.

Руководитель ЦИК "ЕР" подчеркнул, что процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя – соответственно, участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Именно с этой целью создавался онлайн-сервис поиска ближайших счетных участков. А для тех граждан, кто не особенно активно пользуется интернетом, работают горячие линии.