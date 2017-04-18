Избиратели найдут свой участок на сайте праймериз "ЕР"
Адрес своего счетного участка может узнать любой посетитель сайта pg.er.ru в регионах, где проходит предварительное голосование "ЕР". Достаточно выбрать функцию "Найди свой участок" и указать адрес регистрации. Там же можно изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определиться, за кого голосовать 28 мая.
Сейчас в регионах активно идут дебаты. Более 600 кандидатов только за период 8-17 апреля провели 189 диспутов. В "Единой России" 27 апреля завершится Прием документов для участия в предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров, завершится 27 апреля.
К сегодняшнему дню зарегистрировано около 2 тысяч заявлений от желающих принять участие в праймериз. "По определению кандидатов на выборах в депутаты законодательных собраний – 960 заявлений, кандидатов в депутаты городских дум административных центров – 961 заявление, по определению глав административных центров – 6 заявлений, на довыборах по одномандатному избирательному округу №112 в Государственную Думу подано 7 заявлений", – сообщил руководитель ЦИК "Единой России" Владимир Бурматов.
Решил начать субботний день с посещение дебатов участников #праймериз, надеюсь получиться открытый диалог и жаркая дискуссия #Мурманск pic.twitter.com/XQSaHCLeHu— Шарков Андрей (@av_sharkov) 15 апреля 2017 г.
Он добавил, что две трети подавших заявления – члены и сторонники партии, одна треть беспартийные. Бурматов отметил также высокую активность молодежи. По его данным, около 30% кандидатов на предварительном голосовании – молодые люди в возрасте до 35 лет.
Руководитель ЦИК "ЕР" подчеркнул, что процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя – соответственно, участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Именно с этой целью создавался онлайн-сервис поиска ближайших счетных участков. А для тех граждан, кто не особенно активно пользуется интернетом, работают горячие линии.
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