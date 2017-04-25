Жена обвинила Пьера Нарцисса в насилии и пьянстве

Выпускник "Фабрики звезд" Пьер Нарцисс вновь оказался в центре скандала. В марте знакомая обвинила "шоколадного зайца" в изнасиловании, а теперь его бывшая жена шокировала общественность рассказом о насилии и пьянстве артиста.

Пользователи Сети еще не забыли жуткую историю с радиоведущей Марианной Суворовой. В эфире передачи "Говорим и показываем" женщина сообщила, что пришла к Пьеру в гостиницу, чтобы обсудить творческие планы.

Беседа продолжалась около пяти часов, затем 40-летний артист якобы изнасиловал ее. "Я испытывала дикую боль, потому что все происходило совершенно диким образом. Все, что я видела – это скомканная простыня и кровь", – поделилась переживаниями пострадавшая.

История с Суворовой подтолкнула бывшую жену Нарцисса Валерию Калачеву к откровенному интервью. Оказывается, Пьер позволял себе рукоприкладство и дома.

"Он пил, каждый день, каждую ночь. Где он пил, там он и засыпал. В туалете, в ванной, в коридоре, в комнате у ребенка. Он пил постоянно, на все наши мольбы закодироваться, он сначала обещал, что бросит, а потом опять пил", – с ужасом вспоминает Валерия.

С праздником друзья. Bonne fête à tous Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Фев 14 2017 в 6:39 PST

В состоянии алкогольного опьянения Нарцисс становился неуправляемым. "У него случались обострения, он загорался, как вспышка и пускал в ход кулаки. Муж врывался в комнату, начинал кричать, бить меня", – пожаловалась экс-супруга певца.

Когда за бедную женщину заступалась маленькая дочь, от отца доставалось и ей. "Каролина просыпалась и пыталась его утихомирить, кричала: "Не трогай, пожалуйста, маму!" После чего дочь получала кулаками ударов шесть-восемь, со всей силы. И, я не знаю, зачем это ему, но он потребляет вместе с алкоголем виагру", – цитирует Калачеву сайт Life.ru.

3 places sur 60 au tennis parent et son enfant Сегодня в теннис парк Турнира Папа с ребёнка Мы С Каролине 3 место Ура! #теннис #тенниспарк #семья Публикация от pierrenarciss (@pierrenarciss) Дек 19 2015 в 1:04 PST

Устав от побоев, Валерия развелась с певцом. В данный момент бывшая жена планирует лишить Нарцисса родительских прав и просит помощи у представителей органов опеки, правоохранителей и юристов. "Я жила в страхе, как и мой ребенок. Мы буквально были затворниками в доме за закрытыми дверями", – отметила пострадавшая.

По словам экс-супруги Пьера, он умеет пускать пыль в глаза и очаровывать окружающих. "Этот человек на публике один – он душа компании, очень обаятельный, а наедине... Вы не представляете, какой это деспот, тиран и насильник", – сорвала маску с исполнителя Валерия.

Напомним, это не первый случай избиения Калачевой Нарциссом. Еще в 2005 году, когда пара не состояла в браке, беременная от артиста Лера, которая являлась студенткой Международного университета экономики и права, обратилась в милицию с заявлением и рассказала, что певец словесно угрожал ей убийством и причинил серьезные телесные повреждения. Тогда с Пьера Нарцисса до окончания разбирательств даже была взята подписка о невыезде. Однако вскоре влюбленные помирились и Валерия забрала заявление.