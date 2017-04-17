Пенсионерка отдала "экстрасенсу" 2,7 миллиона рублей

Пожилая женщина из Петропавловска-Камчатского перевела 38-летнему жителю Смоленской области, который представился "экстрасенсом", почти 2,7 миллиона рублей. Аферист обещал вылечить двух ее дочерей от бесплодия.

Все началось с того, что в марте этого года 69-летняя женщина при просмотре телевизора увидела в бегущей строке объявление, в котором предлагалась помощь экстрасенса. Доверчивая пенсионерка связалась со "специалистом" по телефону.

Аферист пообещал женщине, что поможет дистанционно "вылечить" ее дочерей от бесплодия. "Пенсионерка перевела в общей сложности 2 миллиона 693 тысячи 600 рублей", – цитирует представителя краевого управления МВД "Кам 24". Женщина переводила деньги на счет мошенника на протяжении четырех недель, пока об этом не узнала одна из ее дочерей.

Отмечается, что жертвами аферистов за минувшие выходные на Камчатке стали еще несколько человек. Четыре человека отдали злоумышленникам почти три миллиона рублей.

В частности, 79-летняя пенсионерка перевела преступникам 100 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный мужчина, представившись сотрудником ГИБДД. Он сообщил старушке, что ее сын стал виновником ДТП с пешеходами, и нужно заплатить деньги.

На крючок попался и 55-летний камчатский предприниматель. Ему позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сообщил о необходимости проверить защищенность банковской карты от мошенничества. В итоге доверчивый бизнесмен лишился почти восьми тысяч рублей.