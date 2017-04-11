Пенсионеров защитят от мошенников

"Единая Россия" хочет оградить пенсионеров от мошенников. Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии Сергей Боярский напомнил о том, что старшее поколение – наиболее незащищенная от аферистов группа населения.

В каждом субъекте России была подготовлена резолюция с конкретными предложениями о противодействии обману пенсионеров. Сторонники "Единой России" собрали все предложения и выделили три основных.

Во-первых, предлагается считать мошеннические действия в отношении пожилых людей отягчающим обстоятельством. Во-вторых, следует обратить внимание на то, что половина мошеннических действий происходит в местах лишения свободы. И, наконец, принято решение обратиться к руководству Сбербанка и Почты России с просьбой разработать специальную памятку для операционистов. Сотрудники этих самых популярных у пенсионеров организаций будут информировать и предупреждать вкладчиков пожилого возраста, когда те снимают крупную сумму денег.

"Мы должны как можно более подробно информировать пожилых людей о новых методах обмана через мобильный телефон или интернет", – пояснил депутат Госдмы Сергей Боярский, выступая на заседании федерального "Клуба сторонников". Он также считает необходимым привлечь руководство ФСИН к решению этой проблемы.

В связи с участившимися случаями противоправных действий, направленных на так называемую группу риска – одиноких пожилых людей, свою задачу сторонники партии видят в том, чтобы собрать актуальную информацию, разработать эффективный механизм информирования старшего поколения о подобных случаях и реализовать его в рамках партийного проекта "Клуб сторонников".

Сторонники "Единой России" – это люди, которые хоть и не являются членами партии, но поддерживают ее идеи и курс президента Владимира Путина. Среди них большое количество неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, представителей различных социальных сред, готовых участвовать в решении проблем своей сферы, города или района.