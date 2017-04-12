"ЕР" проследит за исполнением Лесного кодекса

Мониторинговая группа "Единой России" "Живой лес" проконтролирует исполнение нового лесного законодательства. Речь идет о ведении в регионах публичного реестра недобросовестных лесопользователей и применения мер пожарной безопасности вокруг населенных пунктов и дачных участков.

Как заявил глава мониторинговой группы, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, создание мониторинговой группы "Живой лес" стало возможным благодаря инициативе самих граждан. Это стало возможным после того, как "Единая Россия" инициировала прохождение и принятие важных законопроектов.

"Сейчас "Живой лес" контролирует реализацию федерального закона №218 и следит за изменениями в Лесном кодексе, – рассказал парламентарий. – Благодаря этому значительно поменялись подходы к вопросам загрязнения леса, пожароопасной ситуации в лесах. Предусмотрен и новый подход к отчетности лесопользователей".

Однако не все торопятся исполнять принятые законы. Так, остается непрозрачной деятельность многих лесопромышленников. По статистике парламентария, к настоящему времени урон от незаконных вырубок леса составил 13 миллиардов рублей, тогда как на ликвидацию лесных пожаров было истрачено 35 миллиардов. Николаев сообщил, что эта проблема наиболее актуальна в Иркутской и Омской областях, Красноярском крае.

"Там у нас есть контрагенты, которые постоянно находятся на связи и сигнализируют о недостатках. Помимо этого, была открыта "горячая линия", достигнуты договоренности с правоохранительными органами, которые оперативно выезжают по всем сигналам. В результате возбуждаются уголовные дела, – сказал депутат. – Очень важно, что наши действия увидели люди, и в обществе сформировалось положительное отношение к проекту партии "Единая Россия".





Мониторинговая группа также помогла наладить тесную связь между регионами и центром по вопросу принятия решений. Так, в прошлом году в Иркутске прошел форум "Живой лес", который показал, что нужно и дальше работать над изменением законодательства. "Результаты не заставили себя долго ждать. Уже внесены и приняты в первом чтении поправки в Лесной кодекс, которые вводят конкурсы для лесопереработчиков и запрещают субаренду участков, полученных по конкурсу. Мы будем работать и дальше над проблемой лесопользования", – сказал Николаев.

В настоящий момент у мониторинговой группы стартует новый этап. "С 1 марта этого года введены новые нормы: ведение публичного реестра недобросовестных лесопользователей, увеличение штрафов за нарушение лесного законодательства и другие. Но мы уже видим новые проблемы. И нужно понять, как менять законодательство так, чтобы оно работало, чтобы те задачи, которые мы ставим, были реализованы", – подчеркнул депутат.

Николаев добавил, что в этом году запланирован еще один форум "Живой лес". На нем, рассказал парламентарий, планируется обсудить дальнейшие планы законотворческой деятельности в сфере лесопользования.