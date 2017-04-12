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Политика

"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
"Единая Россия" не поддержит поправки в закон о полиции, внесенные на рассмотрение в Госдуму без обсуждения фракции. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента, секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.
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"Данный вопрос не обсуждался ни на фракции, ни на экспертной группе, и, как правило, такие инициативы, которые не обсуждались у нас, не имеют перспективы прохождения", – сказал единоросс, комментируя инициативу председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и его заместителя Эрнеста Валеева. Неверов отметил, что инициатива затрагивает большое количество людей, поэтому она "должна обсуждаться перед внесением на фракции".

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В то же время он подчеркнул, что "Единая Россия" будет просить Пискарева и Валеева отозвать свою инициативу и сначала вынести ее на обсуждение на фракцию. "Авторы могут вынести ее на экспертный совет и на фракцию, мы посмотрим и тогда определим судьбу этой инициативы", – сказал секретарь Генсовета партии.

Сергей Неверов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента во вторник, 11 апреля. Инициатива вызвала большой резонанс среди депутатов. Прежде всего, речь идет о положениях нормативно-правового акта, которые расширяют право сотрудников полиции применять огнестрельное оружие в толпе. Кроме того, планируется разрешить стражам порядка вскрывать автомашины граждан для спасения их жизни или для задержания заблокировавшегося преступника или пьяного водителя.

Поправка в закон о полиции гласит, что сотрудник правоохранительных органов может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения террористического акта, освобождения заложников,  отражения нападения группы злоумышленников на критические важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти. При этом сотрудник полиции должен принять меры для того, чтобы непричастные к противоправным акциям люди не получили повреждений. 

Автор: Иван Поляков12 апреля 2017, 11:23

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