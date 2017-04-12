"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции
"Данный вопрос не обсуждался ни на фракции, ни на экспертной группе, и, как правило, такие инициативы, которые не обсуждались у нас, не имеют перспективы прохождения", – сказал единоросс, комментируя инициативу председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева и его заместителя Эрнеста Валеева. Неверов отметил, что инициатива затрагивает большое количество людей, поэтому она "должна обсуждаться перед внесением на фракции".
В то же время он подчеркнул, что "Единая Россия" будет просить Пискарева и Валеева отозвать свою инициативу и сначала вынести ее на обсуждение на фракцию. "Авторы могут вынести ее на экспертный совет и на фракцию, мы посмотрим и тогда определим судьбу этой инициативы", – сказал секретарь Генсовета партии.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента во вторник, 11 апреля. Инициатива вызвала большой резонанс среди депутатов. Прежде всего, речь идет о положениях нормативно-правового акта, которые расширяют право сотрудников полиции применять огнестрельное оружие в толпе. Кроме того, планируется разрешить стражам порядка вскрывать автомашины граждан для спасения их жизни или для задержания заблокировавшегося преступника или пьяного водителя.
Поправка в закон о полиции гласит, что сотрудник правоохранительных органов может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения террористического акта, освобождения заложников, отражения нападения группы злоумышленников на критические важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов государственной власти. При этом сотрудник полиции должен принять меры для того, чтобы непричастные к противоправным акциям люди не получили повреждений.
Звезду фильма "Обитаемый остров" увезли в психиатрическую клинику
После оглушительного успеха артиста ждало полнейшее забвение
Счастливое событие в семье известной радиоведущей произошло 13 апреля
Первый канал объявил решение о трансляции конкурса в вечернем выпуске новостей