В Петербурге мать выгуливала сына на поводке

В Петербурге прохожие были шокированы сценой, разыгравшейся на их глазах. Средь бела дня на улице появилась женщина с мальчиком, передвигавшимся на четвереньках.

Видеокадры, снятые очевидцами этой прогулки, запечатлели женщину, которая ведет на поводке малолетнего ребенка. Примечательно, что рядом с необычной парой гуляет собака. При этом мальчик не оказывает сопротивления. Судя по кадрам, он вообще не понимает происходящее и воспринимает все как игру "в собачку".

Свидетели данной сцены рассказали, что за этой странной семьей давно наблюдает весь двор. По словам соседей, помимо матери, выгуливающей сына на поводке, воспитанием ребенка также занимаются его отец и бабушка. Очевидцы утверждают, что главу семейства частенько замечают в нетрезвом виде, сообщает Life.ru.

Сообщалось, что схожий случай произошел летом 2015 года в Екатеринбурге. Там очевидцы также были потрясены, увидев женщину, которая выгуливала на поводке маленькую девочку, как позже выяснилось, свою внучку. Родственница малышки заявила, что это была игра: девочка якобы изъявила желание "побыть собачкой".