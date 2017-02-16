Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми

Побег Вороненкова и Максаковой ЧМ-2017 по биатлону Страсти вокруг президента Трампа Дом-2 Здоровье

Самое читаемое

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Пугачева тайно проникла к Тарасовой
У Людмилы Максаковой сдали нервы после побега дочери на Украину
партнеры
Четверг 16 февраля
Лента новостей
17:22
Что известно о новом избраннике Бузовой
17:19
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
17:16
Госдума определит критерии качества законопроектов
17:14
Россиянин опознал свою жену в ТВ-сюжете о путанах
17:13
Центробанк переведет бюджетников на "Мир"
17:11
Витамины группы В помогают от шизофрении
16:52
Футболист сборной Украины умер в 28 лет
16:35
Порошенко приравнял Украину к Афганистану
16:30
Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
16:28
Максакову единогласно исключили из "Единой России"
16:24
Ученые: Орехи помогут вылечить рак
16:19
Шикарная Меланья Трамп привела в восторг своим видом
16:12
Причиной наезда на пешеходов назвали чих автоледи
16:02
Как отучить родителей манипулировать детьми
15:50
Любопытный тюлень запрыгнул на байдарку к гребцу (видео)
15:27
Названы самые удобные для жизни районы Москвы
15:25
Мужчина сорвался с седьмого этажа в Ростове
14:53
Россия и ПАСЕ ищут точки соприкосновения
14:51
Модный Медведев сверкнул новыми часами
14:46
Автомобиль лишенного прав актера Николаева снова попался на нарушениях
14:43
Крепкий рубль рушит российскую экономику
14:42
Заявления Киева обеспокоили Путина
14:35
В Гнесинке сжалились над прогульщицей Максаковой
14:33
Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли
14:32
Как стареют разные типы кожи
14:16
Анисина назвала условия возвращения к Джигурде
14:14
Слава ответила Андрею Разыграеву на обвинение в пьянстве
14:11
Ученые открыли новый континент
14:00
Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
13:58
Солистки Serebro встречаются с бывшими возлюбленными
13:42
Корова в автобусе насмешила соцсети
13:42
Значение имени Роман
13:33
Кристина Орбакайте лишилась сыновей
13:29
ДТП во Владивостоке устроила сотрудница океанариума
13:28
Шиловская поразила нарядом на красной дорожке
13:28
Пореченков обнимал молодую актрису на глазах у дочери
13:22
Огненный водопад стал хитом Сети
13:13
У Вороненкова нашли 11 подельников
13:03
Украинский священник закатил истерику из-за русского языка
12:50
Привидения останутся в Москве только до мая
12:46
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
12:40
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
12:40
Музыканта "Сектора Газа" увезли в реанимацию
12:33
Исхудавшая Кейт Миддлтон готовится к ЭКО
12:03
Пенсионеру запретили перемещаться на самодельном самолете
11:56
Сбившая людей на зебре автоледи рассмеялась после ДТП
11:52
ЕС пытается раскачать ситуацию в России
11:48
Шойгу поставил главу Пентагона на место
11:46
У известных артистов похитили миллионы из московского банка
11:34
Поэтессу Полозкову могут лишить гражданства
11:31
Танцевальный баттл полицейского и подростка взорвал Сеть
11:30
Алексея Чумакова довели на съемках
11:30
Новая внешность Седоковой разочаровала мужчин
11:21
Хиллари Клинтон объявили угрозой для США
11:21
Актер Киану Ривз: Слишком поздно. Все кончено
11:00
Россияне против продажи дешевого газа белорусам
10:56
Когда мужчины отправляют женщин в секс-утиль
10:32
Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot
10:32
Сбежавшую на Украину Максакову выставили из "ЕР"
10:17
Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли
10:16
Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
10:11
Яхту миллиардера из России сравнили с Биг-Беном
10:10
Директора подмосковной фирмы арестовали за спонсирование "ИГ"
09:59
Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
09:42
На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"
09:29
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
09:19
Фото беременной Мэрилин Монро восхитили Сеть
09:14
Минимальную цену на водку хотят поднять
09:09
Россиянам вернут деньги за аренду жилья
09:04
Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку
08:40
Максакова нагло врала о втором гражданстве
08:38
Во Владивостоке автоледи сбила группу пешеходов на зебре (видео)
08:33
Разведка водит Трампа за нос из-за "дружбы с Путиным"
08:27
Андрей Малахов разрушил любовь Кая Метова
07:58
Экс-депутат Михеев объявлен в федеральный розыск
01:28
Зара сильно исхудала после травли
22:25
Госдума аккуратно подходит к изменению законов
21:58
В Краснодаре поймали возможного виновника крупного пожара
21:54
Найден трактат Черчилля об инопланетянах
21:30
Минобороны показало истребители Су-35С в деле (видео)
21:20
Трамп нашел замену сбежавшему советнику
20:59
Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
20:53
Почему Трамп изменил свою позицию по Крыму
20:44
Мария Максакова в жизни и на сцене
20:25
Россиян хотят лишить алкоголя из duty free на борту самолета
20:15
Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"
20:07
Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта
20:05
Малинин в поиске после разлада в семье
19:56
Замерзшая Украина ввела режим чрезвычайной ситуации
19:48
В центре Москвы загорелась церковь
19:35
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
19:32
Беглая Максакова о варварстве ректора Гнесинки
19:25
Врачи борются за жизнь больной раком певицы
19:16
Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса
18:56
Дональд Трамп сделал свою жену несчастной
18:56
Джигурда выгнал из дома свою "новую музу"
18:44
В Москве после взрыва стиральной машины загорелась квартира
18:29
Под Москвой заметили машину из кожи бизона (фото)
18:19
Алексей Чумаков рассказал о проблемах с женой
18:14
В московском метро случился коллапс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Крепкий рубль рушит российскую экономику
В 111 странах открыли "охоту" на россиян
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
Названы самые удобные для жизни районы Москвы
Мужчина сорвался с седьмого этажа в Ростове
Карелия примет единственный снежный этап Кубка мира по ралли-рейдам
Происшествия

Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми

Фото: GLOBAL LOOK press/Jeff Tzu-chao Lin
Громкий скандал произошел в гимназии, расположенной в поселке Лесной Городок Одинцовского района. Родители учащихся в ней школьников обвинили двоих четвероклассников в сексуальном терроре над другими учениками.
прочитано 2743 раза

По словам представителей родительского комитета Лесногородской школы, братья-близнецы из четвертого класса оскорбляют других учеников, приходят на занятия с ножами. Кроме того, родители утверждают, что они издеваются над первоклассниками, насильно принуждая их к оральным ласкам, передает Life.ru.  

ПО ТЕМЕ

В элитной московской школе разразился секс-скандал

Тайная жизнь школы 57

Дерзкая пятиклассница поймала педофила "на живца"

По информации издания, на данный момент от насильственных действий братьев пострадали два ребенка. "Один эпизод произошел в мае, мальчика заставили ублажать их, а второй на днях, 7 февраля, прямо в стенах школы, жертва отбилась от них в туалете, но его макнули головой в унитаз за это", – рассказал один из членов родительского комитета. 

По словам взрослых, мать близнецов работает то ли фотомоделью, то ли фотографом, а потому часто находится в разъездах и детьми не занимается. Родители утверждают, что руководство гимназии в курсе происходящего, однако ситуацию не афиширует, чтобы не портить репутацию заведения. 

"Мы узнали об этом вчера на родительском собрании. Мальчик в ужасном состоянии. Напуган, весь трясется. Сказал семье, что не хочет жить, – поделились родители одного из учеников. "Нам никто не верит, что в школе творится. Его в унитаз головой, — рассказала бабушка мальчика, отметив, что семья намерена добиваться наказания для малолетних хулиганов. – Мы будем добиваться справедливости. Школа все замалчивает, а я верю своему внуку". 

Переживающие за здоровье своих детей взрослые устроили акцию протеста возле школы. Они требуют у руководства гимназии принять меры и избавить школьников от секс-террора близнецов. 

Тем временем, информации о сексуальных действиях учеников заинтересовался Следственный комитет по Московской области. На данный момент, по данному делу организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве. 

Автор: Светлана Сидорчук16 февраля 2017, 14:31

комментарии

Политика

Заявления Киева обеспокоили Путина
Как Маккейн оказался под колпаком у хакера Абырвалга
Киев пугает ЕС толпой украинских беженцев
Шойгу поставил главу Пентагона на место

Шоу-бизнес

Что известно о новом избраннике Бузовой
Как сбежавшие из России звезды зарабатывают на родине
Джигурда проиграл сестре Браташ
Лоза встал на защиту Максаковой

Проишествия

Страшные последствия прорыва плотин
Московские медсестры избили пьяных украинских сиделок за насмешки над Гиви
Женщина заступилась за сломавших руки ее сыну школьников
Задержание налетчиков на инкассаторов попало на видео

Lifestyle

Почему кровавый "Кольщик" Шнурова вызывает отторжение
Как стареют разные типы кожи
Привидения останутся в Москве только до мая
За что писатель Гришковец невзлюбил Москву
Шоу-бизнес

Жена Петра Красилова забрала дочь и уехала в Америку

В свою очередь, актер наладил отношения с первой семьей
Шоу-бизнес

Корчевников довел до слез своим рассказом об опухоли

Телеведущий оставил проникновенный пост в соцсети
Шоу-бизнес

Брэд Питт забрал детей у Анджелины Джоли

Голливудский актер одержал победу над бывшей возлюбленной
Шоу-бизнес

Шикарная Меланья Трамп привела в восторг своим видом

Жена президента США официально посетила Белый дом

Гороскоп

Елена Ксенофонтова выйдет замуж после скандала
Малинин в поиске после разлада в семье
Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля 2017 года
Малинину припомнили ошибки молодости

Фоторепортажи

Зара сильно исхудала после травли
Мария Максакова в жизни и на сцене
Солнцев разоблачил звезд "Дома-2"
Молодой актер приударил за 66-летней мамой Миллы Йовович

Спорт

Каролин Возняцки уговорила обнажиться Серену Уильямс
Резцова назвала российских биатлонисток полуинвалидками
Звезду НХЛ обвинили в неоднократном изнасиловании
Австралийский призер Игр-2012 сбежал в Россию

Регионы

Жуткий пожар охватил жилой дом в Краснодаре (видео)
Девушка избила жениха за отказ жениться
Избивший ребенка чиновник подался в бега
Тренера наказали после смерти 14-летнего хоккеиста под Москвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru