Четвероклассников обвинили в надругательстве над детьми

Громкий скандал произошел в гимназии, расположенной в поселке Лесной Городок Одинцовского района. Родители учащихся в ней школьников обвинили двоих четвероклассников в сексуальном терроре над другими учениками.

По словам представителей родительского комитета Лесногородской школы, братья-близнецы из четвертого класса оскорбляют других учеников, приходят на занятия с ножами. Кроме того, родители утверждают, что они издеваются над первоклассниками, насильно принуждая их к оральным ласкам, передает Life.ru.

По информации издания, на данный момент от насильственных действий братьев пострадали два ребенка. "Один эпизод произошел в мае, мальчика заставили ублажать их, а второй на днях, 7 февраля, прямо в стенах школы, жертва отбилась от них в туалете, но его макнули головой в унитаз за это", – рассказал один из членов родительского комитета.

По словам взрослых, мать близнецов работает то ли фотомоделью, то ли фотографом, а потому часто находится в разъездах и детьми не занимается. Родители утверждают, что руководство гимназии в курсе происходящего, однако ситуацию не афиширует, чтобы не портить репутацию заведения.

"Мы узнали об этом вчера на родительском собрании. Мальчик в ужасном состоянии. Напуган, весь трясется. Сказал семье, что не хочет жить, – поделились родители одного из учеников. "Нам никто не верит, что в школе творится. Его в унитаз головой, — рассказала бабушка мальчика, отметив, что семья намерена добиваться наказания для малолетних хулиганов. – Мы будем добиваться справедливости. Школа все замалчивает, а я верю своему внуку".

Переживающие за здоровье своих детей взрослые устроили акцию протеста возле школы. Они требуют у руководства гимназии принять меры и избавить школьников от секс-террора близнецов.

Тем временем, информации о сексуальных действиях учеников заинтересовался Следственный комитет по Московской области. На данный момент, по данному делу организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.