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Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой

Фото: youtube.com
Десятилетний И., сбитый джипом бизнесмена Владимира Бельского "в воспитательных целях" из-за стрельбы из игрушечного ружья, находится на лечении в стационаре города Приозерска Ленинградской области. По словам его мамы, после случившегося мальчик начал заикаться.
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Школьник поступил к медикам с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. А теперь ситуация осложнилась тем, что к физическим повреждениям добавились некоторые психические трудности.

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Травмированный мальчик прошел осмотр у врача-невролога. В настоящее время с несовершеннолетним пациентом работают психологи. Его мать сообщила, что решила оформить совместное пребывание с ребенком в стационаре, пишет Life.ru.

Женщина рассказала, что сына доставили домой полицейские сразу после происшествия. По ее словам, шапка у ребенка была на боку, капюшон куртки оторван, штаны промокли. Бледный и заплаканный, он был в таком подавленном состоянии, что даже не сразу узнал маму. Позже сын ей рассказал, что водитель внедорожника ударил его головой о дверь машины.

Написав заявление в полицию об избиении ребенка, родители повезли сына в больницу. Там ему поставили диагноз "сильный ушиб височной области" и отпустили домой.

Через день, вернувшись из школы, мальчик сказал маме, что у него болят голова и нога. "А вчера ночью он потерял сознание, мы вызвали скорую, сына госпитализировали. У него огромная гематома за ухом, врачи опасаются кровоизлияния, очень сильно болели глаза", – добавила женщина.

Напомним, 9 марта в центре Приозерска Ленинградской области водитель внедорожника намеренно сбил школьника, стрелявшего по проезжавшим машинам из игрушечного автомата. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения, установленные на крыльце магазина на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой.

Сообщалось, что один из водителей резко развернул свой джип и стал преследовать мальчика, бросившегося наутек. Автомобиль выскочил на газон и сбил ребенка, вытолкнув бампером прямо на проезжую часть.

Выйдя из машины, водитель схватил мальчика, силой поставил на колени и вызвал полицию. В ожидании правоохранителей школьник простоял на обочине в коленопреклоненной позе около 15 минут.

Прибывшие на место полицейские, не разобравшись в ситуации, отпустили заявителя. Позже выяснилось, что им оказался местный предприниматель Владимир Бельский.

Позже бизнесмен был задержан на Московском шоссе на выезде из Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый был в такси.

В ведомстве уточнили, что бизнесмена доставили в следственный изолятор в городе Приозерске. В настоящее время готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили местные СМИ, подозреваемый ехал в Москву на такси с женой. В столицу они направлялись для участия в съемках одной из телепередач. На программу водителя джипа и отца сбитого им мальчика пригласил один из федеральных телеканалов, пишет "Газета.ru".

Примечательно, что во время задержания Владимир Бельский держался спокойно. А вот его жена повела себя неадекватно, закатив настоящую истерику. Женщина накинулась на полицейских с расспросами, почему они остановили машину. Она выскочила на скоростную трассу и начала ходить посередине. Чтобы не допустить аварии на шоссе, сотрудникам ГИБДД пришлось успокаивать скандалистку.

На конфликтный характер самого Бельского жаловались соседи. По их словам, бизнесмен постоянно искал повод поскандалить.

"Человек психически нездоров, он любит доказывать свою правоту. Буквально живет скандалами, жалуется на всех. Однажды летом дети играли с мячом и попали в его машину. Реакция была практически такая же", – вспоминает одна из соседок подозреваемого. По ее словам, бизнесмен даже судился с коммунальными службами, не желая оплачивать долги по ЖКУ.

Сообщалось, что резонансным происшествием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он взял дело под личный контроль.

Как писали Dni.Ru, в рамках расследования уголовного дела следствие также проверит реакцию сотрудников правоохранительных органов на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении. Проверкой уже установлено, что сначала полицейские, прибывшие  на место происшествия, не разобрались в ситуации и отпустили подозреваемого.

Кроме того, стражи порядка не отреагировали на поступившую им из больницы в день инцидента телефонограмму о том, что ребенок травмирован. "Всем этим фактам будет дана жесткая правовая оценка", – заверили в Следственном комитете.

Автор: Олег Шивалов15 марта 2017, 14:52

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