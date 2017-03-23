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Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту

Алина Кабаева, Мария Шарапова и Валентина Терешкова. Фото: dni.ru
Валентину Терешкову, Алину Кабаеву и Марию Шарапову пригласили в Крым. Космонавт, спрортсменки и просто красавицы едут на деловой завтрак, который пройдет в рамках Ялтинского международного экономического форума.
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"Женское лидерство: стереотипы и реальность" – эти проблемы будут обсуждать участники делового завтрака. В оргкомитете Ялтинского форума решили, что никто не сможет так раскрыть тему, как женщины, чьи имена известны на весь мир.

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"Приглашения стать спикерами делового мероприятия уже направлены женщинам, чьи имена известны на весь мир: первой женщине-космонавту, политику Валентине Терешковой, теннисистке Марии Шараповой, олимпийской чемпионке, политику, председателю совета директоров Национальной Медиа Группы Алине Кабаевой", – говорится в сообщении пресс-службы.

Алина Кабаева и Ирина Слуцкая. Фото: dni.ru

Впрочем, все приглашенные – женщины-лидеры. В их числе ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, сопредседатель стратегического комитета "Союз женских сил" Инга Легасова, искусствовед, телеведущая Мария Третьякова, а также обладательница Гран-при "Миссис Россия – 2015" Светлана Гагарина. Среди участников также представители иностранных государств.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. Тогда было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму в 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года в отеле "Мрия" в Понизовке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая и актриса Ирина Слуцкая также приедет в Ялту. "Профессиональная и личностная реализация женщины может проходить в разных сферах и областях. Помимо спорта я сейчас активно занимаюсь общественно-политической деятельностью, участвую в образовательных программах, в проектах, направленных на оздоровление населения", – сказала чемпионка.

Слуцкая уверена: всем женщинам нужны условия для развития, возможность совмещать материнство, карьеру, общественную деятельность. Эти вопросы и обсудят участницы на бизнес-завтраке.



Автор: Игорь Силецкий23 марта 2017, 14:21

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