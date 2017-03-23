Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту

Валентину Терешкову, Алину Кабаеву и Марию Шарапову пригласили в Крым. Космонавт, спрортсменки и просто красавицы едут на деловой завтрак, который пройдет в рамках Ялтинского международного экономического форума.

"Женское лидерство: стереотипы и реальность" – эти проблемы будут обсуждать участники делового завтрака. В оргкомитете Ялтинского форума решили, что никто не сможет так раскрыть тему, как женщины, чьи имена известны на весь мир.

"Приглашения стать спикерами делового мероприятия уже направлены женщинам, чьи имена известны на весь мир: первой женщине-космонавту, политику Валентине Терешковой, теннисистке Марии Шараповой, олимпийской чемпионке, политику, председателю совета директоров Национальной Медиа Группы Алине Кабаевой", – говорится в сообщении пресс-службы.





Впрочем, все приглашенные – женщины-лидеры. В их числе ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, сопредседатель стратегического комитета "Союз женских сил" Инга Легасова, искусствовед, телеведущая Мария Третьякова, а также обладательница Гран-при "Миссис Россия – 2015" Светлана Гагарина. Среди участников также представители иностранных государств.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. Тогда было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму в 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года в отеле "Мрия" в Понизовке.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, телеведущая и актриса Ирина Слуцкая также приедет в Ялту. "Профессиональная и личностная реализация женщины может проходить в разных сферах и областях. Помимо спорта я сейчас активно занимаюсь общественно-политической деятельностью, участвую в образовательных программах, в проектах, направленных на оздоровление населения", – сказала чемпионка.

Слуцкая уверена: всем женщинам нужны условия для развития, возможность совмещать материнство, карьеру, общественную деятельность. Эти вопросы и обсудят участницы на бизнес-завтраке.







