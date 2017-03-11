Шарапова изменилась до неузнаваемости

Ведущая "Доброго утра" Арина Шарапова поразила поклонников своим видом. 55-летняя звезда телевидения сильно похорошела.

Арина Шарапова опубликовала в своем Instagram фотографию, сделанную во время эфира программы "Доброе утро". На снимке ведущая, которой не раз доставалось от злопыхателей за заспанный вид, выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

Подписчики Шараповой в восторге от преображения своей любимицы. Они осыпали звезду "Доброго утра" комплиментами и признались, что считают ее эталоном женственности и красоты.



"Ариночка! Я тебя просто обожаю!!!! Ты умничка! Позитив! Стабильность! Уравновешенность! Вот , что от тебя веет", – прокомментировал фото один из поклонников Шараповой.



"Вы очень приятная женщина! Вдохновляете! Всегда приятно на вас смотреть и слушать! Очень нежная! Беру с вас пример", – признался другой подписчик (орфография и пунктуация авторов сохранена – Прим.ред.).

Публикация от Arina Sharapova (@arinasharapova1tv) Мар 9 2017 в 12:32 PST

Ранее Шарапову неоднократно ругали за "мешки" под глазами и сонный вид. Злопыхатели твердили, что ведущая слишком стара для утренней программы и, что ей пора занятая чем-то другим. Теперь все недовольные могут замолчать и просто насладиться преображением звезды "Доброго утра".



Что помогло Шараповой преобразиться и вернуть молодость, телеведущая не рассказывает. Известно, что она яростный противник ботокса и пластических операций.

