Кабаеву назвали женой миллиардера

Российский видеоблогер опубликовал видео, в котором две стильно одетые японки Юри и Мана по фотографиям комментируют внешность известных женщин нашей страны. В частности, олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву они сочли "женой миллиардера".

Юри и Мана признали гимнастку Алину Кабаеву очень красивой и сексуальной женщиной, особенно отметив ее декольте и пышную грудь. "Вот она секси! Такую сложно будет покорить", – сказали японки. "Такая просто так на свидание не согласится. У нее явно нет отбоя от ухажеров", – считают "эксперты".

Также они отметили уверенную улыбку спортсменки и сочли ее женой миллиардера. "Не бизнес леди, а именно жена очень богатого и влиятельного человека. Да, именно такое впечатление складывается", – сказали Юри и Мана.

"Аналитики" также прокомментировали внешний вид многих политиков и артистов. Например, они подтвердили "кавайный" статус экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, получившей известность среди интернет-пользователей Японии несколько лет назад. Девушки предположили, что телеведущая Ксения Собчак занимает пост мэра города, а Ирина Яровая, по их мнению, по внешности и характеру похожа на Маргарет Тэтчер.

Особый интерес у Юри и Маны вызвала фотография скандально известной жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной. "Видно, что девушка коварная", – отметила одна из них. "Выражение такое, будто замышляет что-то", – считают они. Примечательно, что "эксперты" на вид дали ей 23 года.

Также они поразмышляли над тем, что означает жест Дианы Шурыгиной "на донышке". Они предположили, что девушка хочет попросить взаймы "совсем чуть-чуть" денег.

В конце ролика Юри и Мани заявили, что внешне им больше всего понравились "грудастая жена миллиардера" и певица Земфира. В заключение они отметили, что прежде считали русских девушек похожими на фей или эльфов.