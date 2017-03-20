Мстительный уралец выложил видео секса с возлюбленной в Сеть

Житель города Березовска Свердловской области решил отомстить возлюбленной, выложив видео их интима в интернет. Теперь 30-летнему мужчине грозит обвинение сразу по двум уголовным статьям.

В полицию обратилась сама пострадавшая. Девушка рассказала, что экс-любовник не смог пережить расставание, и выложил видео их секса во всеобщий доступ. Следственный комитет проверил данную информацию и все факты подтвердились, пишет Life.ru со ссылкой на руководителя следственного отдела по региону, подполковника юстиции Алексея Зырянова.

После того, как секс-видео прошло экспертизу, в отношении обиженного мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по дум статьям – за распространение сведений, составляющих личную тайну и за распространение порнографии.

На данный момент, обвинение горе-любовнику еще не предъявлено, однако это вопрос времени. Поскольку преступление не носит насильственного характера, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось о другой семейной трагедии, которая произошла из-за видеозаписи. Житель Краснодара совершенно случайно снял на камеру то, как жена изменяет ему с любовником.

По словам мужчины, видеонаблюдение он решил установить дома из-за странного поведения своего годовалого сына. Как оказалось позже, ребенок необычно вел себя из-за того, что регулярно наблюдал, как его мать развлекается в постели с посторонним мужчиной.