Мстительный уралец выложил видео секса с возлюбленной в Сеть
В полицию обратилась сама пострадавшая. Девушка рассказала, что экс-любовник не смог пережить расставание, и выложил видео их секса во всеобщий доступ. Следственный комитет проверил данную информацию и все факты подтвердились, пишет Life.ru со ссылкой на руководителя следственного отдела по региону, подполковника юстиции Алексея Зырянова.
После того, как секс-видео прошло экспертизу, в отношении обиженного мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по дум статьям – за распространение сведений, составляющих личную тайну и за распространение порнографии.
На данный момент, обвинение горе-любовнику еще не предъявлено, однако это вопрос времени. Поскольку преступление не носит насильственного характера, мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось о другой семейной трагедии, которая произошла из-за видеозаписи. Житель Краснодара совершенно случайно снял на камеру то, как жена изменяет ему с любовником.
По словам мужчины, видеонаблюдение он решил установить дома из-за странного поведения своего годовалого сына. Как оказалось позже, ребенок необычно вел себя из-за того, что регулярно наблюдал, как его мать развлекается в постели с посторонним мужчиной.
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