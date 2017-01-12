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Любовники умерли в машине после секса

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Жительница Подмосковья обнаружила труп мужа и его любовницы в машине. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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Как выяснилось, Ольга начала искать мужа после того, как он не пришел домой ночевать. Сначала женщина позвонила ему на работу, где ей сказали, что Сергей туда не приходил. 

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После этого Ольга отправилась в гараж, однако обнаружила, что он заперт изнутри. По шуму работающего двигателя женщина поняла, что машина мужа стоит в гараже, однако на ее стук никто не реагировал. 

Вызванные на помощь спасатели взломали дверь. В машине Ольга обнаружила обнаженные тела мужа и его любовницы. Приехавшие медики констатировали смерть пары. На данный момент, полиция устанавливает личность погибшей женщины, у которой при себе не было документов. 

Аналогичная трагедия произошла в мае 2015 года в Краснодаре. Семейная пара отдыхала на берегу реки Кубань. Выпив алкоголь, супруги решили заняться сексом на заднем сиденье автомобиля ВАЗ-2115. Однако мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз.

Во время активных телодвижений автомобиль покатился назад и упал с обрыва в реку. Муж успел вовремя выпрыгнуть из машины и спастись, а его жена упала в воду и утонула. 

Автор: Светлана Сидорчук12 января 2017, 12:23

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