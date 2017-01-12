Любовники умерли в машине после секса

Жительница Подмосковья обнаружила труп мужа и его любовницы в машине. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Как выяснилось, Ольга начала искать мужа после того, как он не пришел домой ночевать. Сначала женщина позвонила ему на работу, где ей сказали, что Сергей туда не приходил.

После этого Ольга отправилась в гараж, однако обнаружила, что он заперт изнутри. По шуму работающего двигателя женщина поняла, что машина мужа стоит в гараже, однако на ее стук никто не реагировал.

Вызванные на помощь спасатели взломали дверь. В машине Ольга обнаружила обнаженные тела мужа и его любовницы. Приехавшие медики констатировали смерть пары. На данный момент, полиция устанавливает личность погибшей женщины, у которой при себе не было документов.

Аналогичная трагедия произошла в мае 2015 года в Краснодаре. Семейная пара отдыхала на берегу реки Кубань. Выпив алкоголь, супруги решили заняться сексом на заднем сиденье автомобиля ВАЗ-2115. Однако мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз.

Во время активных телодвижений автомобиль покатился назад и упал с обрыва в реку. Муж успел вовремя выпрыгнуть из машины и спастись, а его жена упала в воду и утонула.