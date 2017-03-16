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Общество

Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника

Фото: GLOBAL LOOK press\Elena Sikorskaya
Житель Краснодара совершенно случайно запечатлел на камеру измену супруги. Разоблачить неверность жены ему помог годовалый сын, на глазах которого все и происходило.
прочитано 14470 раз

По словам Андрея Немченко, он обратил внимание, что маленький сын странно себя ведет. Мальчик стал нервным, всего пугался, а самое главное – начал вдруг имитировать характерные для полового акта движения, пишет Life.ru. 

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Названы главные причины измен

Тогда-то 29-летний мужчина и решил установить в квартире камеру, чтобы понять, что творится дома в его отсутствие. К своему ужасу, на видеозаписи он не только увидел, что жена накричала на ребенка, но и обнаружил доказательства ее измены. 

Как видно на кадрах, женщина занимается сексом с любовником прямо рядом с кроваткой малыша. В какой-то момент малыш просыпается и наблюдает за происходящим. 

"Когда видео до конца просмотрел, увидел, что дома у меня ночует какой-то дядя непонятный. Там кровать и рядом детская. Сын спал, потом проснулся и стоял смотрел, как мама с дядей делами занимались", – рассказал шокированный Андрей.

Естественно, после увиденного мужчина не захотел больше оставаться в семье и ушел. Кроме того, он забрал сына, решив, что мальчику лучше держаться подальше от такой матери. 

Однако неверная супруга не согласна с обвинениями Андрея. По словам женщины, мальчик не мог видеть половой акт, так как стоял с закрытыми глазами. "Я знаю, как просыпается мой ребенок. Сначала он встает с кроватки с закрытыми глазами. Стоит и сам еще понять не может, что проснулся", – заявила она. При этом 23-летняя женщина подтвердила, что на видео зафиксирован момент, когда "мужу рога наставили".

Скандальный инцидент прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По мнению омбудсмена, аморальный поступок матери, конечно же, отразится на психике ребенка. Однако лишать женщину родительских прав не стоит. "Лишать ребенка матери – самая крайняя мера. Наверное, мать не отдавала отчет в том, что она делает", – добавил он. 

Автор: Рудольф Великолепный16 марта 2017, 12:07

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