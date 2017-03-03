Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
Окровавленное тело буквально выпало из грузового лифта, который вызвали жильцы дома. Очевидцы сразу вызвали полицию и скорую помощь, но прибывшие врачи лишь подтвердили сметь 47-летней женщины.
По предварительным данным, она скончалась от множественных ножевых ранений. Все удары злоумышленник нанес в область груди и живота. Точная причина смерти будет названа по итогам экспертизы – труп оправлен в морг, передает Life.ru.
Между тем появился первый подозреваемый. Следователи полагают, что женщину убил ее 55-летний ухажер, приехавший в столицу из Башкирии. Причиной жестокой расправы могла стать ревность.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они опрашивают соседей и возможных свидетелей. Ведутся поиски предполагаемого преступника.
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