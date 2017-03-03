Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте

В одном из домов на Митинской улице на северо-западе Москвы найдена мертвой женщина. Труп обнаружили в лифте.

Окровавленное тело буквально выпало из грузового лифта, который вызвали жильцы дома. Очевидцы сразу вызвали полицию и скорую помощь, но прибывшие врачи лишь подтвердили сметь 47-летней женщины.

По предварительным данным, она скончалась от множественных ножевых ранений. Все удары злоумышленник нанес в область груди и живота. Точная причина смерти будет названа по итогам экспертизы – труп оправлен в морг, передает Life.ru.

Между тем появился первый подозреваемый. Следователи полагают, что женщину убил ее 55-летний ухажер, приехавший в столицу из Башкирии. Причиной жестокой расправы могла стать ревность.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, они опрашивают соседей и возможных свидетелей. Ведутся поиски предполагаемого преступника.