Жертва "групп смерти" пыталась спасти своих братьев

Тела двух школьниц были найдены под окнами многоэтажного здания в Усть-Ильимске Иркутской области. Незадолго до этого одна из них предупредила младших братьев, Игоря и Виталия, о существовании "групп смерти" и настоятельно порекомендовала их избегать.

По словам мальчиков, сестра показывала им видеозаписи, на которых у других девочек на руке лезвием был вырезан кит. "Она говорила не заходить в группу "Синий кит", а то нас доведут до суицида и мы сами прыгнем", – рассказал один из братьев.

Между тем дед погибшей Александр заявил, что единственной причиной гибели Юлии могли быть только "группы смерти", так как в жизни она "ни в чем не нуждалась". При этом он отметил, что о существовании популярной среди подростков игры узнал уже после смерти родственницы, сообщает Life.ru.

"Вот этот "Синий кит" и зомбирование, я так понимаю", – предположил причины гибели своей внучки Александр. "Девочка умная была, высокая, красивая, в школе платья сшила и как модель показывала, ходила в художественную школу, рисовала. Характеристики со школы хорошие, в полицию не привлекалась. Спокойная девочка, если гулять отпросится – отпускали. В десять часов дома – комендантский час не нарушала, работящая", – рассказал он.

Ранее по факту гибели двух школьниц в Усть-Илимске областные следователи возбудили уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Перед смертью обе девочки обновили статус в своих социальных сетях, написав в нем End.

Представитель регионального отделения Следственного комитета России Карина Головачева заявила, что сотрудники ведомства осмотрели места происшествий и допросили близких и знакомых девочек. "Особое внимание при расследовании уголовных дел будет уделено изучению социальных контактов в сети Интернет", – отметила она.

Напомним, ранее на заседании Общественной палаты России частично рассказали об организаторах "групп смерти". "Много аккаунтов, которые я встречал в рамках этой истории, связаны с украинским национализмом", – заявил менеджер по интернет-маркетингу "Мегафона" Антон Елизаров.