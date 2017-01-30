На Волге погибла школьница и пытавшаяся ее спасти собака

Восьмилетняя Даша провалилась под лед во время прогулки по берегу Волги с младшим братом и собакой. Питомец ценой собственной жизни безуспешно пытался вытащить ребенка на сушу.

Инцидент произошел в Саратовской области в районе села Девичьи Горки, сообщает "Вольск.ру". Девочка вместе с семилетним братом без сопровождения взрослых шла в гости к дедушке, работающему на насосной станции. По дороге к нему Даша провалилась в полынью, и собака бросилась ей на помощь. Питомец утонул вместе со своей хозяйкой.

В это время мальчик успел отбежать от полыньи, став свидетелем трагедии. Он в испуге добежал до дома родственника. Узнав о произошедшем, мужчина вызвал спасателей.

Поиски тела восьмилетней Даши продолжаются уже второй день. В спасательной операции задействованы семь водолазов, три сотрудника МЧС и две единицы техники. Работу осложняет сильное течение и 20-метровая глубина. Труп девочки до сих пор не обнаружен, сообщает "ЧП Саратов".

"В пяти километрах от места гибели ребенка находится плотина ГЭС. Они по понедельникам начинают сброс. Если вчера скорость течения на реке была два-три метра в секунду, то сегодня я и представить не могу сколько", – заявил руководитель областной службы спасения Юрий Юрин.

По факту трагедии организована доследственная проверка. "В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", – цитирует представителя службы спасения "Взгляд Инфо".

Несчастные случаи, в результате которых дети тонут в водоемах, происходят довольно часто. Например, в декабре 2016 года на одном из дачных участков в деревне Логи Ленинградской области в пруду утонул шестилетний ребенок. Тело мальчика обнаружила его мать. Она и вызвала на место происшествия стражей порядка.