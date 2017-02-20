В Новгороде девочку убило током от заряжавшегося телефона

В Великом Новгороде от удара током погибла восьмилетняя девочка. Трагедия произошла, когда ребенок разговаривал по телефону, который заряжался от сети, передает "360 Подмосковье".

Тело школьницы обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Девочке попытались оказать медицинскую помощь, но она скончалась. Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.