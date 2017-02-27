Пластическая операция в Чечне закончилась уголовным делом

В отношении главного врача частной клиники в Грозном возбуждено уголовное дело. Это случилось после того, как в медучреждении пациентке была проведена неудачная пластическая операция.

Прокуратура Чеченской Республики проверила законность предоставления медицинских услуг частной клиникой "Здоровое поколение". Там в результате пластической операции пациентка потеряла много крови и была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в другую чеченскую больницу.

Установлено, в хирургическая операция обошлась жительнице республики в 148 тысяч рублей. После нее пациентке стало очень плохо, но врачам больницы, куда перевели женщину, удалось спасти ей жизнь.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что операция была проведена без необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь, сообщает сайт Генеральной прокуратуры России. К тяжелому состоянию пациентки привело отсутствие надлежащего послеоперационного наблюдения.

Официально зафиксировано, что женщина потеряла много крови, у нее развился геморрагический шок 3-й степени. Это является причинением тяжкого вреда здоровью человека.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По ней главврачу грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.