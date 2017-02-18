Москвичка попала в реанимацию после ринопластики

В Москве 33-летняя женщина оказалась в реанимации после пластической операции носа. Состояние пациентки резко ухудшилось во время хирургического вмешательства, передает Life.ru.

В частную клинику, где женщине делали ринопластику, была вызвана бригада скорой помощи. Москвичку экстренно доставила в институт имени Склифосовского. Женщине поставили диагноз "отек легких".

По предварительным данным, причиной инцидента стала аллергическая реакция на анестезию. Однако руководство частной клиники утверждает, что перед операцией были проведены все необходимые обследования.