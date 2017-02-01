Жителей Омска возмутили чиновничьи пенсии

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят запрос в Генеральную прокуратуру России по поводу обсуждаемого Омским горсоветом документа о доплатах к пенсиям бывших городских чиновников и депутатов. Общественники попросят проверить его обоснованность.

Как выяснили в ОНФ, омские чиновники готовят проект решения "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", предполагающий дополнительную соцподдержку граждан. Она будет распространяться на тех, кто ранее не менее года занимал должности в органах государственного и муниципального управления, а также в органах местного самоуправления Омска. Местные чиновники предложили выплачивать "почетным пенсионерам" от 10 до 30 тысяч рублей в месяц.

Как полагают эксперты ОНФ, применяемое в нормативно-правовом акте определение подпадающих под допвыплаты граждан является слишком размытым и неконкретным. Сюда могут относиться все ранее занимавшие должности чиновники. Кроме того, утверждают активисты, подобные финансовые выплаты могут быть установлены решениями Омского горсовета. В связи с этим общественники готовы обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия должностных лиц города.

"Я направлю запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту предлагаемых изменений в муниципальные правовые акты и, в случае подтверждения опасения экспертов ОНФ, выдать предостережение руководству города о недопустимости нарушения норм федерального законодательства", – заявил член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов. По его мнению, происходящее в Омске в очередной раз доказывает, что в непростой экономической ситуации, когда доходы бюджетов многих регионов сокращаются, чиновники заботятся прежде всего о своем собственном благосостоянии. "Такая ситуация является возмутительной", – добавил он.



