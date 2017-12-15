Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей

Улюкаева признали виновным Звезду "Дома-2" нашли мертвой Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Пятница 15 декабря
Лента новостей
21:16
Обиженный велосипедист расстрелял байкеров ракетами (видео)
20:36
На юге Москвы случилось жуткое ДТП (видео)
20:21
Оскорбленную Волочкову довели до крайности
19:58
Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы
19:20
Узнайте звезду по глазам
19:17
Банк "Югра" докажет незаконность отзыва лицензии
18:45
Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
18:35
Журналистку подло атаковали перед прямым эфиром (видео)
18:18
Президента попросили помочь путанам
17:59
В спор "Югры" с Центробанком вмешались эксперты
17:53
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
17:22
Новогодние каникулы: как подготовиться к поездке с ребенком
17:13
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
17:11
Сексуальная Лобода соблазнила дедушку
17:08
МИД поставил на место зарвавшихся американцев
17:04
В квартире на севере Москвы нашли мумию
16:51
Кабаева пришла к Винер в королевском платье
16:29
Гафту провели вскрытие
16:13
Путин и зияющая пустота
16:05
Трамп поставил крест на глупом Порошенко
15:35
Жена Шнурова накормила питерцев "кашей из топора"
15:28
Как пирсинг вредит человеку
15:22
Диких животных запретят бросать на растерзание собакам
15:22
Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия
15:08
Малахов влез в жуткое "дело об отрубленных руках"
15:04
72-летний пенсионер из Хабаровска стал иконой стиля
14:48
Открыт способ борьбы с пробками на дорогах
14:48
Совет на выходные
14:45
Как правильно рисовать стрелки
14:41
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
14:36
Что значит видеть сон во сне
14:17
Как отличить простудный насморк от аллергии
14:14
Поклонская впервые показала московскую квартиру
14:01
Российские авиакомпании вышли на мировой уровень
13:56
Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
13:56
В России снизили ключевую ставку
13:44
ООО "РСБ-Групп" ответила злопыхателям
13:40
Обожженная Лера Массква сделала заявление
13:27
Американцы шокированы новым способом мытья рук
13:17
У новогодних каникул для россиян нашелся заступник
13:13
Как не стать жертвой мигрени на Новый год
12:58
Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия
12:57
Рубль преподнесет россиянам сюрприз
12:51
Глызин признался в алкоголизме вслед за Осиным
12:45
Москву накроют тропические ливни и жара
12:43
Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи
12:33
Макаревич о посмертной славе и экскрементах
12:20
Телефонных террористов будут сажать на 10 лет
12:19
Родные выбрали необычное место для похорон Хворостовского
12:16
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
11:55
Оскандалившаяся Началова озадачила народ странным видео
11:43
МРОТ станет равным прожиточному минимуму
11:42
Улюкаева признали виновным
11:40
Истории о России рассказывают на натуральном шелке
11:38
Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку
11:35
Трамп занялся продажей российских дач
11:20
Родственники разыскивают наследство Зельдина
10:51
Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина
10:48
Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
10:42
Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы
10:40
Главные события Москвы с 15 по 21 декабря
10:26
Назначена дата выборов президента России
10:21
Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
10:18
Поступок Пелагеи возмутил зрителей "Голоса"
10:08
На заседании по делу Улюкаева подрались журналисты
09:54
В Промсвязьбанке назначили временную администрацию
09:52
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
09:48
В Ижевске родился белый медвежонок
09:42
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
09:42
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла
09:28
Найдена связь чая с развитием глаукомы
09:23
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
09:14
Новые данные о смерти Жанны Фриске
09:08
Девушка оторвала жителю Урала достоинство во время ссоры
09:08
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
08:59
Запад начал информационную войну против крымчан
08:59
В детском саду в Хакассии отравились 15 детей
08:50
Провалившейся Бузовой не хватило яда
08:48
При пожаре под Москвой пострадал человек
08:45
Московский банк лишился лицензии
08:41
В Челябинске инженер украл 260 школьных ноутбуков
08:30
Напавшая на Россию Европа довела Порошенко до экстаза
08:18
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
08:12
Трампу приспичило поговорить с Путиным после пресс-конференции
07:47
Замглавы Росимущества арестовали за хищения
22:00
Набожная Пугачева сильно изменилась
21:54
В ДТП с поездом и школьным автобусом погибли 4 ребенка
21:48
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
21:38
В центре Москвы произошла массовая драка
21:10
Валентина Гафта готовят к операции
21:06
Учащиеся московских ординатур получат льготные проездные
20:53
Джоли выгуляла по рынку задорные соски
20:21
Валентина Гафта срочно доставили в больницу
20:12
Подруге Цымбалюк-Романовской переломали ребра
19:53
Дороги Москвы парализовало
19:44
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде похитили стадо овец
19:32
Путину регулярно докладывают о действиях ЦБ
19:26
Самые переоцененные актеры
19:22
Политова из "Дома-2" боялась умереть на морозе
18:54
Собчак раскрыла секрет обольщения Путина
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поплавская врезала перебравшей Бузовой
После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"
Набожная Пугачева сильно изменилась
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
Долина после родов покидает Россию
Регионы

Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
В Омске горят автомобили, в Волгограде разгоняют наркопритоны, в Татарстане умирают от отравления угарным газом и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
прочитано 887 раз

У 54-летней жительницы Санкт-Петербурга полицейские изъяли 600 миллионов рублей, сообщает Newizv.ru. Бухгалтер хранила деньги в старом диване.  Оперативники пришли к женщине с обыском по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Бухгалтер-мультимиллионер трудится в компании, занимающейся продажей сигарет

ПО ТЕМЕ

Безумные регионы: в Нижнем Новгороде похитили стадо овец

Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика

Суд признал двух жителей Нижегородской области виновными в убийстве несовершеннолетнего. Преступление случилось утром 1 января, передает Newsnn.ru. Двое мужчин повздорили с 16-летним школьником. Вскоре спор перерос в драку. Юноша был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

В Ростовской области суд приговорил к 23 годам заключения местного жителя, который насиловал детей своей сожительницы. По информации Rostovgazeta.ru преступник оказался рецидивистом – в 1994 году он был осужден за изнасилование и убийство своей малолетней сестры и матери. В этот раз жертвами педофила стали три малолетние дочери его сожительницы.

В Нижнем Тагиле из-за повреждения спинного мозга при родах погиб младенец. Ребенок умер спустя полгода после появления на свет, отмечает Tagilcity.ru. Следственный комитет инициировал досудебную проверку. Сотрудники ведомства пытаются выяснить, не была ли гибель малыша вызвана врачебной ошибкой или небрежностью.

В Татарстане от отравления угарным газом скончались мужчина с сыном. Как сообщает Inkazan.ru, тела 52-летнего местного жителя и его 23-летнего отпрыска были найдены в их квартире в городе Чистополь. Страшную находку сделала супруга мужчины. Она рассказала, что незадолго до трагедии 23-летний сын звонил ей, чтобы узнать номер телефона ветеринара – живущий в семье котенок начал задыхаться.

В Тюмени местная жительница ударила ножом своего сожителя. По информации Nashgorod.ru, на нападение мать четверых детей подтолкнула бытовая ссора. После вспышки гнева она самостоятельно пыталась оказать помощь истекающему кровью сожителю. Однако, когда мужчина начал терять сознание, злоумышленнице пришлось вызвать медиков, которые и сообщили об инциденте в полицию.

За один день в Омске сгорело шесть автомобилей. Как сообщает Gorod55.ru, среди пострадавших машин оказались автобус, погрузчик и несколько легковых транспортных средств. Эксперты отмечают, что в пяти случаях возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов машин. Специалисты связывают такие результаты исследований с тяжелыми погодными условиями Омска, в которых вынуждены работать автомобили.

В Ижевске руководство управляющей компании подозревают в хищении миллиона рублей. Как отмечает Udm-info.ru, речь идет о деньгах собственников квартир, которые жильцы перечисляли в управляющую компанию в счет оплаты отопления и поставленной горячей воды.

Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире в Волгограде. По информации Novostivolgograda.ru, 40-летний местный житель, владеющий помещением, разрешил наркоманам пользоваться квартирой за денежное вознаграждение. В притоне полицейские обнаружили опий. Против домовладельца возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств". 

Автор: Михаил Войцеховский15 декабря 2017, 16:07

комментарии

Политика

МИД поставил на место зарвавшихся американцев
Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
Запад начал информационную войну против крымчан

Шоу-бизнес

Забытые кумиры шоу "Голос"
Выскочка с Украины покончила с Бузовой
Оскорбленную Волочкову довели до крайности
Узнайте звезду по глазам

Проишествия

Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
Герой 11 сентября свел счеты с жизнью
Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Lifestyle

Гафту провели вскрытие
Родственники разыскивают наследство Зельдина
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
Шоу-бизнес

Новые данные о смерти Жанны Фриске

Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Шоу-бизнес

Поступок Пелагеи возмутил зрителей "Голоса"

Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Шоу-бизнес

Кабаева пришла к Винер в королевском платье

Прославленная гимнастка приехала в Химки
Шоу-бизнес

Поплавская врезала перебравшей Бузовой

Дискуссия развернулась в facebook

Гороскоп

Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
Самые переоцененные актеры
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
Что случилось с волосами Дробыша и его жены

Спорт

Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником
На награждении сноубордистов перепутали гимн России
Крюков назвал Олимпиаду унижением
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал

Регионы

Ревнивец-палач сжалился над женой перед попыткой отрубить руки
Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей
Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru