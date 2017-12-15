Безумные регионы: бухгалтер прятала в диване 600 миллионов рублей

В Омске горят автомобили, в Волгограде разгоняют наркопритоны, в Татарстане умирают от отравления угарным газом и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

У 54-летней жительницы Санкт-Петербурга полицейские изъяли 600 миллионов рублей, сообщает Newizv.ru. Бухгалтер хранила деньги в старом диване. Оперативники пришли к женщине с обыском по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Бухгалтер-мультимиллионер трудится в компании, занимающейся продажей сигарет

Суд признал двух жителей Нижегородской области виновными в убийстве несовершеннолетнего. Преступление случилось утром 1 января, передает Newsnn.ru. Двое мужчин повздорили с 16-летним школьником. Вскоре спор перерос в драку. Юноша был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

В Ростовской области суд приговорил к 23 годам заключения местного жителя, который насиловал детей своей сожительницы. По информации Rostovgazeta.ru преступник оказался рецидивистом – в 1994 году он был осужден за изнасилование и убийство своей малолетней сестры и матери. В этот раз жертвами педофила стали три малолетние дочери его сожительницы.

В Нижнем Тагиле из-за повреждения спинного мозга при родах погиб младенец. Ребенок умер спустя полгода после появления на свет, отмечает Tagilcity.ru. Следственный комитет инициировал досудебную проверку. Сотрудники ведомства пытаются выяснить, не была ли гибель малыша вызвана врачебной ошибкой или небрежностью.

В Татарстане от отравления угарным газом скончались мужчина с сыном. Как сообщает Inkazan.ru, тела 52-летнего местного жителя и его 23-летнего отпрыска были найдены в их квартире в городе Чистополь. Страшную находку сделала супруга мужчины. Она рассказала, что незадолго до трагедии 23-летний сын звонил ей, чтобы узнать номер телефона ветеринара – живущий в семье котенок начал задыхаться.

В Тюмени местная жительница ударила ножом своего сожителя. По информации Nashgorod.ru, на нападение мать четверых детей подтолкнула бытовая ссора. После вспышки гнева она самостоятельно пыталась оказать помощь истекающему кровью сожителю. Однако, когда мужчина начал терять сознание, злоумышленнице пришлось вызвать медиков, которые и сообщили об инциденте в полицию.

За один день в Омске сгорело шесть автомобилей. Как сообщает Gorod55.ru, среди пострадавших машин оказались автобус, погрузчик и несколько легковых транспортных средств. Эксперты отмечают, что в пяти случаях возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов машин. Специалисты связывают такие результаты исследований с тяжелыми погодными условиями Омска, в которых вынуждены работать автомобили.

В Ижевске руководство управляющей компании подозревают в хищении миллиона рублей. Как отмечает Udm-info.ru, речь идет о деньгах собственников квартир, которые жильцы перечисляли в управляющую компанию в счет оплаты отопления и поставленной горячей воды.

Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире в Волгограде. По информации Novostivolgograda.ru, 40-летний местный житель, владеющий помещением, разрешил наркоманам пользоваться квартирой за денежное вознаграждение. В притоне полицейские обнаружили опий. Против домовладельца возбудили уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств".