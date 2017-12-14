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Регионы

Безумные регионы: в Нижнем Новгороде похитили стало овец

Фото: GLOBAL LOOK press/ROM
Житель Тюменской области не смог украсть одну козу, уроженец Волгоградской области смог похитить стадо овец и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Директор ростовского приюта для животных подобрал на улице 180 трупов. Как сообщает Newizv.ru, таким образом глава учреждения попытался объяснить происхождение мертвых животных в морозильных камерах приюта. На ветеринара, работавшего в центре для бездомных собак и кошек завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

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В Нижнем Новогороде двое детей пострадали в ДТП, передает Newsnn.ru. 11-летняя девочка попала под колеса внедорожника, когда переходила дорогу по "зебре" на разрешающий сигнал светофора. Сейчас пострадавшая госпитализирована. В другой части города на переходе пострадал еще один юный пешеход – 9-летний мальчик доставлен в больницу после наезда неизвестного водителя.

В Ростовской области в отношении главы и юрисконсульта отдела правового обеспечения расчетного центра образования возбудили уголовное дело. Их обвиняют в хищении трех миллионов рублей, сообщает Rostovgazeta.ru. По версии следствия, подозреваемые заключали с местными школами контракты по проведению ремонта и обслуживанию техники, однако никакие работы не проводились.

В Екатеринбурге признали виновным в распространении наркотиков сына одного из влиятельных чиновников города, сообщает Tagilcity.ru. Молодого человека взяли с поличным при продаже конопли. Полицейские провели контрольную закупку и, используя меченые купюры. Александр Каюмов был осужден на 4,5 года колонии общего режима.

Казанская прокуратура пожаловалась в Роскомнадзор на несколько сайтов, где посетителям предлагались к покупке котята леопарда. Ведомство удовлетворило требование прокурора, и заблокировала ресурсы, торгующие животными из Красной книги России. Кроме того, Роскомнадзор закрыл доступ к сайтам, продававшим приспособления для браконьерской ловли рыбы, отмечает Inkazan.ru.

Житель Тюменской области пытался украсть у соседа козу. Злоумышленника на месте преступления застала супруга хозяина дома. Незадачливый воришка выронил животное и сбежал. Полицейские смогли установить личность похитителя. По информации Nashgorod.ru, им оказался знакомый потерпевшей, ранее судимый житель села. На допросе задержанный признал свою вину. Как выяснили полицейские, 23-летний молодой человек после продолжительного застолья в гостях у потерпевшей приметил в надворных постройках козу и решил похитить животное.

Суд признал виновным жителя Омска, который забил свою мать до смерти. По информации Gorod55.ru, мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что между ним и родительницей вспыхнула бытовая ссора. Ее причиной стало регулярное употребление женщиной алкоголя. В ходе ссоры сын несколько раз ударил потерпевшую по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.

В Удмуртии автомобиль наехал на пьяного пешехода, который лежал прямо на дороге, сообщает Udm-info.ru. Авария произошла в темное время суток, а на одежде пострадавшего молодого человека не было светоотражающих элементов. 41-летний водитель Mitsubisi мог просто не заметить пьяного пешехода.

В Волгоградской области пастух похитил целое стадо овец. Злоумышленник угнал с завода 190 овец и 59 ягнят, сообщает Novostivolgograda.ru. Ущерб, нанесенный предприятию, составил около одного миллиона рублей.  Пастух признал свою вину и рассказал оперативникам, куда перегнал похищенный скот.  

Автор: Михаил Войцеховский14 декабря 2017, 19:44

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