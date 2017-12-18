Путин подарил школьнице свою любимую собаку

Президент России Владимир Путин подарил восьмикласснице из Брянской области Алине Бобок месячного щенка лабрадора. Девочка назвала питомца Марго.

Таким образом российский лидер откликнулся на просьбу школьницы. Несколько месяцев назад Аня отправила письмо на сайт президента с просьбой о подарке с телефона мамы.

Подарок школьнице вручили мэр Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов. Девочка назвала щенка Марго и сказала, что иметь собаку – мечта всей ее жизни, передает местный новостной сайт "Клинцы.ИНФО".

Отметим, в течение 15 лет (1999 – 2014) домашним питомцем Владимира Путина была Конни Полгрейв – собака любимой породы российского президента – лабрадор. В СМИ ее обычно называют Кони (с одной буквой "н") или Лабрадор Кони. Один из лабрадоров потомства Конни живет во Владикавказе, где служит в городской службе спасения.

Напомним, 11 октября этого года в Сочи президент России Владимир Путин встретился с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Туркменский лидер поздравил главу российского государства с прошедшим днем рождения. В честь 65-летия Бердымухамедов преподнес Путину трогательный подарок – щенка среднеазиатской овчарки (алабай) по кличке Верный.

В 2012 году у президента России появилась собака породы акита-ину по кличке Юмэ. Это был подарок японского правительства.