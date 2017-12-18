Путин подарил школьнице свою любимую собаку
Таким образом российский лидер откликнулся на просьбу школьницы. Несколько месяцев назад Аня отправила письмо на сайт президента с просьбой о подарке с телефона мамы.
Подарок школьнице вручили мэр Клинцов Олег Шкуратов и глава администрации города Александр Морозов. Девочка назвала щенка Марго и сказала, что иметь собаку – мечта всей ее жизни, передает местный новостной сайт "Клинцы.ИНФО".
Отметим, в течение 15 лет (1999 – 2014) домашним питомцем Владимира Путина была Конни Полгрейв – собака любимой породы российского президента – лабрадор. В СМИ ее обычно называют Кони (с одной буквой "н") или Лабрадор Кони. Один из лабрадоров потомства Конни живет во Владикавказе, где служит в городской службе спасения.
Напомним, 11 октября этого года в Сочи президент России Владимир Путин встретился с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Туркменский лидер поздравил главу российского государства с прошедшим днем рождения. В честь 65-летия Бердымухамедов преподнес Путину трогательный подарок – щенка среднеазиатской овчарки (алабай) по кличке Верный.
В 2012 году у президента России появилась собака породы акита-ину по кличке Юмэ. Это был подарок японского правительства.
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