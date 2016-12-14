Россиян свела с ума собака Путина

После того как президент России Владмир Путин показал свою собаку породы акита-ину японским журналистам, Сеть заполнилась объявлениями о продаже этих животных. "Продам японочку как у Путина", "У нас есть щенки Японской Акиты, рыжие и белые", – сайты по продаже животных пестрят подобными объявлениями.

За щенков акита-ину в интернете сейчас просят от 30 до 80 тысяч рублей. Эксперты считают, что это не предел. В зависимости от родословной щенки могут стоить и свыше 260 000 рублей.

"В Москве такие суммы не готовы выкладывать, поэтому хорошие щенки уезжают в Европу", – цитирует владелицу питомника Megapolis Style Наталью Строич сайт "Комсомольская правда". Мода на собак этой породы в столице появилась еще в 2008 году после выхода фильма "Хатико: Самый верный друг".

Однако еще больше питомников с акита-ину появилось после того, как в 2012 году разлетелась новость, что премьер Японии Синдзо Абэ подарил щенка такой породы Владимиру Путину. Тогда, по словам Строич, людей, желающих приобрести собаку как у Путина, было больше, чем сейчас.

Говоря об особенностях породы, владелица питомника отметила ее высокий интеллект и то, что у "этой собаки есть свое мнение и его нужно учитывать". "У акиты очень устойчивая психика и, если она решит нападать, то вы еще попробуйте привести аргументы, почему этого делать не стоит", – говорит Наталья Строич.

Кроме того, эта собака – надежный охранник. Она или вовсе равнодушна, или недоверчива к посторонним и тогда тщательно охраняет свою территорию.

Также эксперт отметила, что для собаки этой породы подойдет не любая пища. Ей нужно давать "правильную" еду. "Владелец сам решает выбрать систему сыроедения или кормить готовыми сухими кормами. В среднем мешок корма (12 кг) премиум класса стоит 5-7 тысяч рублей", – советует Строич.