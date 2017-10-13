Запад опорочил любовь Путина к животным

Американские СМИ разразились очередной "конспирологической" статьей о президенте России Владимире Путине. Как пишет влиятельное издание The Washington Post, любовь главы государства к собакам имеет стратегический подтекст.

Щенок алабая по кличке Верный, подаренный на днях Владимиру Путину туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым, – четвертая собака, преподнесенная официальными лицами иностранных государств российскому президенту. По мнению издания The Washington Post, таким образом они "пытаются задобрить бывшего агента КГБ".

Газета заявляет, что любовь Владимира Путина к животным имеет стратегический подтекст. Таким образом российский лидер как бы показывает, что он не такой суровый, каким его считают на Западе, цитирует издание политолога Яна Кубика.

Вместе с тем газета отмечает, что президент России фотографировался и с другими животными, включая полярных медведей, дальневосточных тигров и дельфинов. Тем не менее когда говорят о любви Путина к братьям нашим меньшим, чаще всего имеют в виду собак, подчеркивает The Washington Post. "Самое знаменитое его домашнее животное – черный лабрадор Кони", – пишет автор статьи.







В 2012 году у президента России появилась собака породы акита-ину по кличке Юмэ. Это был подарок японского правительства. "Так Токио поблагодарил российского лидера за помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. Вторую акиту японцы хотели подарить Путину в конце 2016 года во время его официального визита в Страну восходящего солнца, однако глава государства отказался", – напоминает издание.





Напомним, 11 октября в Сочи президент России Владимир Путин встретился с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Туркменский лидер поздравил главу российского государства с прошедшим днем рождения. В честь 65-летия Бердымухамедов преподнес Путину трогательный подарок – щенка среднеазиатской овчарки (алабай) по кличке Верный.

