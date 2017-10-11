Путин обнял и поцеловал подаренного ему щенка

В Сочи 11 октября состоялась встреча президента Владимира Путина с коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Глава Туркмении поздравил российского лидера с прошедшим днем рождения и в честь его 65-летия преподнес трогательный подарок – щенка по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у Вас был хороший день – день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", – обратился к Путину Бердымухамедов в начале встречи.

После этого туркменский лидер заявил, что хотел бы подарить российскому коллеге на юбилей щенка алабая по кличке Верный, передает URA.RU. "У нас есть общий один друг – это единственная в мире собака алабай", – сказал он. После этого в зал переговоров внесли переноску, из которой Бердымухамедов достал собаку.

Путин явно обрадовался такому умилительному подарку. Президент России сразу взял пушистого щенка на руки, погладил и поцеловал в лоб, пишет "Московский Комсомолец".

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. С праздником его поздравили по телефону главы 11 государств.



Отметим, что президент России – известный любитель собак, а потому лидеры других стран часто дарят ему щенков. В 2010 году премьер-министр Болгарии преподнес российскому лидеру овчарку по кличке Баффи. Два года спустя глава японской префектуры Акита подарил Путину щенка породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта).