Безумные регионы: школьник изнасиловал 12-летнего мальчика

Водители эвакуаторов сдавали машины на металлолом, школьник изнасиловал 12-летнего мальчика, женщина замерзла на смерть и другие новости России. Обзор региональной прессы на Dni.Ru.

В Дзержинске на дороге образовалась восьмиметровая яма. Огромную воронку заметили автомобилисты, которые и вызвали сотрудников МЧС и дорожные службы, сообщает Newizv.ru. По версии специалистов, дыра появилась из-за природных пустот, расположенных прямо под проезжей частью.

В Нижнем Новгороде водители эвакуаторов похищали автомобили и сдавали их на металлолом, передает Newsnn.ru. С марта 2017 года двое злоумышленников, работавших в местных дорожных службах, с помощью служебного оборудования утащили два автомобиля. Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении.

В колонии Ростовской области злоумышленники пытались передать спирт и наркотики. Как сообщает Rostovgazeta.ru. Так, в одном исправительном учреждении была задержана местная жительница, пытавшаяся передать в тюбике с мазью два пакетика с наркотиком. Неизвестные перебросили через забор другой колонии области пакет с семью мобильниками и двумя пластиковыми емкостями с алкоголем.

Житель Свердловской области осужден за убийство собутыльника и сокрытие трупа, передает Tagilcity.ru. По информации издания, преступление произошло еще летом 2016 года, однако доказать виновность подсудимого удалось только сейчас. Работу следователей и прокуроров затрудняло состояние трупа – его подожгли, пытаясь замести следы преступления.

В Татарстане школьник изнасиловал 12-летнего мальчика. Как сообщает Inkazan.ru, преступление произошло в августе 2017 года. Подозреваемый 15-летний подросток завел своего приятеля в заброшенное помещение и надругался над ним. Мальчик несколько месяцев молчал, однако на днях рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в полицию.

В Тюмени задержали наркоторговца. Наряд вневедомственной охраны областного Управления Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который в позднее время суток возле одного из домов что-то искал в снегу, подсвечивая себе телефоном. Как оказалось, молодой человек делал закладки с наркотическими веществами, передает Nashgorod.ru.

Омич получил два ножевых ранения от собутыльницы. Как сообщает Gorod55.ru, пострадавший пьянствовал в компании двух девушек, с одной из которых у него вспыхнула ссора. 37-летняя женщина схватила нож и дважды вонзила его в спину мужчины. Сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

В Удмуртии на территории лесополосы нашли труп женщины. По информации Udm-info.ru, местная жительница погибла из-за переохлаждения. По данным поисково-спасательного отряда "Регион 18", погибшую женщину нашли в лесном массиве Воткинского шоссе. Известно, что погибшей было 39 лет и она работала врачом-педиатром.

В суд ушло дело о вандалах, которые ради лайков сломали крест у храма Иоанна Предтечи в Волгограде, сообщает Novostivolgograda.ru. Инцидент произошел еще в марте этого года. Трое молодых людей возрастом от 16 лет до 21 года не просто повалили крест, но и пытались поджечь сакральный символ.