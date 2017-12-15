Новый поворот в "деле об отрубленных руках"
Известно, что пострадавшая Маргарита ранее уже обращалась за помощью в правоохранительные органы. Она писала на супруга заявление за месяц до инцидента, сообщив полицейским, что муж Дмитрий ее запугивает и бьет. Но тогда участковый лишь провел с мужчиной профилактическую беседу. Вскоре его ревность и агрессия привели к кровавой драме.
По последним данным, участкового, поговорившего "по душам" с садистом, проверят по вопросу бездействия в отношении жалобы Маргариты, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области. Его действиям будет дана правовая оценка.
Юрист Галина Тарасова считает, что полицейские в таких случаях должны были привлечь истязателя к административной ответственности, но им могла помешать это сделать сама жертва. "Прокуратура вправе теперь оценить действия сотрудников полиции, насколько они адекватно реагировали в этой ситуации. На практике известно много случаев, когда женщины отказываются писать заявление, потому что не хотят, чтобы мужа арестовали. Или впоследствии сами забирают это заявление после примирения", – говорит юрист. При этом Тарасова добавила, что примерно 50% вызовов полиции приходится на семейные конфликты.
По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, Дмитрий может страдать шизофренией, которая могла развиваться довольно медленно. Семья терпела его агрессивность и вспыльчивость, принимая болезнь за особенности характера.
Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.
Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.
Певец не найдет упокоения на кладбище
Родственница поделилась с фанатами старыми снимками
Как воплотить увиденный положительный сюжет сновидения в жизнь
В эти дни может возникнуть серьезный конфликт