Новый поворот в "деле об отрубленных руках"

Появились новые подробности в жуткой истории, произошедшей в подмосковном Сурпухове, когда мужчина отрубил кисти рук своей супруге. В отношении участкового, который мог предотвратить кровавую драму, начата служебная проверка.

Известно, что пострадавшая Маргарита ранее уже обращалась за помощью в правоохранительные органы. Она писала на супруга заявление за месяц до инцидента, сообщив полицейским, что муж Дмитрий ее запугивает и бьет. Но тогда участковый лишь провел с мужчиной профилактическую беседу. Вскоре его ревность и агрессия привели к кровавой драме.

По последним данным, участкового, поговорившего "по душам" с садистом, проверят по вопросу бездействия в отношении жалобы Маргариты, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области. Его действиям будет дана правовая оценка.

Юрист Галина Тарасова считает, что полицейские в таких случаях должны были привлечь истязателя к административной ответственности, но им могла помешать это сделать сама жертва. "Прокуратура вправе теперь оценить действия сотрудников полиции, насколько они адекватно реагировали в этой ситуации. На практике известно много случаев, когда женщины отказываются писать заявление, потому что не хотят, чтобы мужа арестовали. Или впоследствии сами забирают это заявление после примирения", – говорит юрист. При этом Тарасова добавила, что примерно 50% вызовов полиции приходится на семейные конфликты.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, Дмитрий может страдать шизофренией, которая могла развиваться довольно медленно. Семья терпела его агрессивность и вспыльчивость, принимая болезнь за особенности характера.

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.