Новый поворот в "деле об отрубленных руках"

Улюкаева признали виновным Звезду "Дома-2" нашли мертвой Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Пятница 15 декабря
Лента новостей
15:22
Контактная притравка собак уходит в прошлое
15:22
Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия
15:04
72-летний пенсионер из Хабаровска стал иконой стиля
14:48
Открыт способ борьбы с пробками на дорогах
14:48
Совет на выходные
14:45
Как правильно рисовать стрелки
14:36
Что значит видеть сон во сне
14:17
Как отличить простудный насморк от аллергии
14:01
Российские авиакомпании вышли на мировой уровень
13:56
В России снизили ключевую ставку
13:44
ООО "РСБ-Групп" ответила злопыхателям
13:40
Обожженная Лера Массква сделала заявление
13:29
Истории о России рассказывают на натуральном шелке
13:27
Американцы шокированы новым способом мытья рук
13:17
У новогодних каникул для россиян нашелся заступник
13:13
Как не стать жертвой мигрени на Новый год
12:58
Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия
12:57
Рубль преподнесет россиянам сюрприз
12:51
Глызин признался в алкоголизме вслед за Осиным
12:45
Москву накроют тропические ливни и жара
12:43
Источник неприятного запаха найден в районе Балашихи
12:33
Макаревич о посмертной славе и экскрементах
12:20
Телефонных террористов будут сажать на 10 лет
12:19
Родные выбрали необычное место для похорон Хворостовского
12:16
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
11:55
Оскандалившаяся Началова озадачила народ странным видео
11:43
МРОТ станет равным прожиточному минимуму
11:42
Улюкаева признали виновным
11:38
Пресняков о сыне: Никита совершил страшную ошибку
11:35
Трамп занялся продажей российских дач
11:20
Родственники разыскивают наследство Зельдина
10:51
Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина
10:48
Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
10:42
Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы
10:40
Главные события Москвы с 15 по 21 декабря
10:26
Назначена дата выборов президента России
10:21
Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
10:18
Поступок Пелагеи возмутил зрителей "Голоса"
10:08
На заседании по делу Улюкаева подрались журналисты
09:54
В Промсвязьбанке назначили временную администрацию
09:52
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
09:42
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
09:28
Найдена связь чая с развитием глаукомы
09:23
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
09:14
Новые данные о смерти Жанны Фриске
08:59
Запад начал информационную войну против крымчан
08:50
Провалившейся Бузовой не хватило яда
08:45
Московский банк лишился лицензии
08:41
В Челябинске инженер украл 260 школьных ноутбуков
08:30
Напавшая на Россию Европа довела Порошенко до экстаза
08:18
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
08:12
Трампу приспичило поговорить с Путиным после пресс-конференции
07:47
Замглавы Росимущества арестовали за хищения
22:00
Набожная Пугачева сильно изменилась
21:54
В ДТП с поездом и школьным автобусом погибли 4 ребенка
21:48
Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина
21:38
В центре Москвы произошла массовая драка
21:10
Валентина Гафта готовят к операции
21:06
Учащиеся московских ординатур получат льготные проездные
20:53
Джоли выгуляла по рынку задорные соски
20:21
Валентина Гафта срочно доставили в больницу
20:12
Подруге Цымбалюк-Романовской переломали ребра
19:53
Дороги Москвы парализовало
19:44
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде похитили стадо овец
19:32
Путину регулярно докладывают о действиях ЦБ
19:26
Самые переоцененные актеры
19:22
Политова из "Дома-2" боялась умереть на морозе
18:54
Собчак раскрыла секрет обольщения Путина
18:52
Бинбанк привлек за месяц 8 млрд рублей от населения
18:43
На награждении сноубордистов перепутали гимн России
18:31
Хворостовского убили стволовые клетки
18:05
Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником
17:53
Путин преподал урок Порошенко
17:43
Надежды больше нет: Греф сделал странное заявление о банках
17:35
Крюков назвал Олимпиаду унижением
16:58
Что жизненно важно знать о раке мозга
16:56
Малахов подтолкнул Борисову к передозировке
16:54
У Саакашвили случился приступ из-за речи Путина
16:46
Володин: С Путиным у нашей страны есть будущее
16:33
В страшном ДТП на Калужском шоссе пострадали 6 человек
16:26
Зачем была нужна реформа третейских судов
16:12
Собчак пришла к Путину в неприлично дорогом платье
16:02
Путин рассказал о борьбе с раком
15:59
Герой 11 сентября свел счеты с жизнью
15:47
Хитрый бизнесмен устроил провокацию у Путина
15:33
Под Москвой пенсионерка пыталась потушить пожар и умерла
15:29
Путин поставил Собчак на место
15:21
Похорошевшая после секс-скандала Волочкова восхитила роскошной грудью
15:09
Звезда "Дома-2" сменила психбольницу на съемки нового шоу
14:55
Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram
14:52
Почему Володин не пустил Газзаева на Олимпиаду
14:51
Путин – журналистам: Я сейчас заплачу
14:50
Работать из дома признали опасным для здоровья
14:39
Провокация Цымбалюка поразила Путина
14:38
Долина после родов покидает Россию
14:31
Останки жертв катастрофы МН17 нашли в Донбассе
14:10
Невеста сказала "да" и внезапно умерла спустя пару часов
14:09
Путин: Песков "по блату микрофон всем раздает"
14:04
Стала известна причина смерти Марии Политовой из "Дома-2"
13:54
Загрязненный воздух уродует психику подростков
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

После позора на Первом канале Бузову гонят из "Дома-2"
Набожная Пугачева сильно изменилась
Дочь нанесла сокрушительный удар отравившейся Дане Борисовой
Малахов устроил шоу из трагедии Борисовой
Долина после родов покидает Россию
Жуткие снимки Даны Борисовой из больницы
Регионы

Новый поворот в "деле об отрубленных руках"

Фото: vk.com
Появились новые подробности в жуткой истории, произошедшей в подмосковном Сурпухове, когда мужчина отрубил кисти рук своей супруге. В отношении участкового, который мог предотвратить кровавую драму, начата служебная проверка.
прочитано 6201 раз

Известно, что пострадавшая Маргарита ранее уже обращалась за помощью в правоохранительные органы. Она писала на супруга заявление за месяц до инцидента, сообщив полицейским, что муж Дмитрий ее запугивает и бьет. Но тогда участковый лишь провел с мужчиной профилактическую беседу. Вскоре его ревность и агрессия привели к кровавой драме.

ПО ТЕМЕ

Рубивший жене руки сохранял олимпийское спокойствие на допросе

В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене

Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик

По последним данным, участкового, поговорившего "по душам" с садистом, проверят по вопросу бездействия в отношении жалобы Маргариты, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ГУ МВД по Московской области. Его действиям будет дана правовая оценка.

Юрист Галина Тарасова считает, что полицейские в таких случаях должны были привлечь истязателя к административной ответственности, но им могла помешать это сделать сама жертва. "Прокуратура вправе теперь оценить действия сотрудников полиции, насколько они адекватно реагировали в этой ситуации. На практике известно много случаев, когда женщины отказываются писать заявление, потому что не хотят, чтобы мужа арестовали. Или впоследствии сами забирают это заявление после примирения", – говорит юрист. При этом Тарасова добавила, что примерно 50% вызовов полиции приходится на семейные конфликты.

По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, Дмитрий может страдать шизофренией, которая могла развиваться довольно медленно. Семья терпела его агрессивность и вспыльчивость, принимая болезнь за особенности характера.

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Мужчина вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала он раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил женщину в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Мужа-садиста заключили под стражу, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Садисту может грозить 15 лет тюрьмы.

Автор: Людмила Фоканова15 декабря 2017, 09:08

комментарии

Политика

Обнаружена тайная связь Порошенко с Януковичем
Запад начал информационную войну против крымчан
Названа причина особого отношения Трампа к Путину
Напавшая на Россию Европа довела Порошенко до экстаза

Шоу-бизнес

Фото Тарасова и Костенко из романтического путешествия
Малахов влез в жуткое дело "об отрубленных руках"
Обожженная Лера Массква сделала заявление
Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия

Проишествия

Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство
Жуткое убийство женщины в метро попало на видео
Герой 11 сентября свел счеты с жизнью
Порнозвезду нашли мертвой после странного поста в Instagram

Lifestyle

Родственники разыскивают наследство Зельдина
Актрисы устроили "черный" заговор" для "Золотого глобуса"
"Нелюбовь" Звягинцева одержала первую победу на "Оскаре"
Валентина Гафта готовят к операции
Шоу-бизнес

Родные выбрали необычное место для похорон Хворостовского

Певец не найдет упокоения на кладбище
Шоу-бизнес

Сестра обнародовала фото Фриске после важного открытия

Родственница поделилась с фанатами старыми снимками
Сонник

Что значит видеть сон во сне

Как воплотить увиденный положительный сюжет сновидения в жизнь
Гороскоп

Совет на выходные

В эти дни может возникнуть серьезный конфликт

Гороскоп

Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась
Самые переоцененные актеры
Изысканные Рудковская и Гагарина блеснули на вручении премии
Что случилось с волосами Дробыша и его жены

Спорт

Влиятельный журналист назвал Губерниева своим любовником
На награждении сноубордистов перепутали гимн России
Крюков назвал Олимпиаду унижением
Выплаты россиянам за победы на Играх-2018 вызвали скандал

Регионы

Вернувшаяся с работы женщина нашла мертвыми семью и кота
Неожиданный поворот в "деле об отрубленных руках"
Безумные регионы: в Нижнем Новгороде похитили стадо овец
Обидчивый мужчина до смерти застирал кота подруги
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru