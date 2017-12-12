Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик

Раскрываются новые подробности ужасного преступления, произошедшего в Серпухове. Ревнивец, перед тем как рубить жене руки, отвез детей в детский сад.

Об этом сообщила медсестра одной из больниц Серпухова и подруга пострадавшей на своей странице в Instagram. "Я не понимаю как можно проводить детей в сад, затем отъехать от жилого района буквально на 500 метров и рубить жене пальцы!!!!От такого пришли в ужас даже врачи, когда увидели изуродованные руки молодой пациентки. Одна окровавленная кисть болталась, а другая оказалась отсечена совсем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала она.

Девушка написала, что Маргарита, ставшая жертвой ревности своего супруга, во время страшных пыток находилась в сознании. "Все время, пока муж мучил ее, а потом вез в больницу, она была в сознании. О чем сам он думал и что чувствовал, представить трудно", – заявила подруга пострадавшей. Она отметила, что сейчас дети жертвы истязаний находятся у своей бабушки. Мальчикам трех и четырех лет не рассказали, что их отец сделал с матерью.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Сама бабушка сообщила журналистам телеканала "360", что после трагедии видела дочь всего несколько секунд. "Она говорила, что ей очень страшно, что боится, и спрашивала, за что", – приводит телеканал слова женщины. Она рассказала, что в паре случился раскол. Ее дочь хотела подать на развод, потому что муж замучил ревностью. "Он ее замучил патологической ревностью. Был уверен, что она ему изменяет. Даже возил проверяться на детектор лжи", - вспоминает женщина.

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Психолог вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала мужчина раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти. Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил Маргариту в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Левую кисть девушки удалось обнаружить и доставить в медицинское учреждение. Хирурги провели сложнейшую операцию, пришив ранее ампутированную конечность. Медики пока не готовы давать гарантии, они не уверены, что кисть приживется и мышцы, связки и нервные окончания восстановят свою работоспособность.