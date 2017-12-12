Рубивший жене руки сохранял олимпийское спокойствие на допросе

В Сети появилось видео допроса ревнивца из Серпухова. Молодой человек сохранял поразительно спокойствие.

Обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" заявил, что раскаивается в содеянном, однако отказался называть журналистам телеканала РЕН-ТВ причины своего задержания. На ролике, опубликованном сотрудниками телеканала, видно, как конвоиры выводят из камеры ревнивого супруга. Во время допроса он рассказал, что сам пришел сдаваться властям.

Жена подозреваемого, которой он отрубил кисти, сейчас находится в больнице. Она перенесла тяжелую операцию, в результате которой врачам удалось пришить ей левую конечность. Однако, врачи не гарантируют, что ампутированная рука приживется. "Как правило, такие травмы самые неблагоприятные в плане реплантации. Это крайне сложное оперативное вмешательство, требующее высокой квалификации бригады и хорошего технического оснащения", – рассказал телеканалу 360 травматолог-ортопед Владимир Юлов.

Он отметил, что операция – это только начало долгого реабилитационного пути, который предстоит пострадавшей девушке. "Сначала нужно восстановить кости, затем запустить кровоток, то есть запустить артерии. Нужно восстановить нервы и сухожилия. Это очень большой объем работы для операции. Сейчас главная задача – постоянное наблюдение за кровотоком, иначе может образоваться тромб и начаться некроз", – объяснил Юлов.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) Дек 12 2017 в 1:32 PST

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Психолог вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала мужчина раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти, сообщает "Газета.ру". Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил Маргариту в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.