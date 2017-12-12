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Рубивший жене руки сохранял олимпийское спокойствие на допросе

Фото: vk.com
В Сети появилось видео допроса ревнивца из Серпухова. Молодой человек сохранял поразительно спокойствие. 
прочитано 3212 раз

Обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" заявил, что раскаивается в содеянном, однако отказался называть журналистам телеканала РЕН-ТВ причины своего задержания. На ролике, опубликованном сотрудниками телеканала, видно, как конвоиры выводят из камеры ревнивого супруга. Во время допроса он рассказал, что сам пришел сдаваться властям.

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Жена подозреваемого, которой он отрубил кисти, сейчас находится в больнице. Она перенесла тяжелую операцию, в результате которой врачам удалось пришить ей левую конечность. Однако, врачи не гарантируют, что ампутированная рука приживется. "Как правило, такие травмы самые неблагоприятные в плане реплантации. Это крайне сложное оперативное вмешательство, требующее высокой квалификации бригады и хорошего технического оснащения", – рассказал телеканалу 360 травматолог-ортопед Владимир Юлов.

Он отметил, что операция – это только начало долгого реабилитационного пути, который предстоит пострадавшей девушке. "Сначала нужно восстановить кости, затем запустить кровоток, то есть запустить артерии. Нужно восстановить нервы и сухожилия. Это очень большой объем работы для операции. Сейчас главная задача – постоянное наблюдение за кровотоком, иначе может образоваться тромб и начаться некроз", – объяснил Юлов.

Напомним, Dni.Ru писали об ужасающем инциденте, произошедшем в подмосковном Серпухове. Психолог вывез свою жену в близлежащую лесополосу и начал пытать ее, обвиняя в измене. Сначала мужчина раздробил супруге пальцы, а после топором отрубил кисти, сообщает "Газета.ру". Пострадавшая была госпитализирована – муж самостоятельно доставил Маргариту в больницу, рассказал врачам, где находятся отрубленные конечности, и сдался властям.

Автор: Михаил Войцеховский12 декабря 2017, 17:16

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