В Подмосковье ревнивец топором рубил руки красавице-жене

Жуткое преступление произошло в подмосковном Серпухове. Злоумышленник вывез супругу в лес, чтобы истязать ее.

Продолжение: Подмосковный ревнивец перед расправой над женой завез детей в садик

Там садист начал издеваться над женщиной. Сначала дробил жене пальцы, затем отрезал кисти рук. Пострадавшая была госпитализирована – в московскую больницу ее доставил сам муж. Идет сложнейшая операция по спасению руки женщины, вторую спасти не удалось. Медики оценивают состояние жительницы Серпухова как тяжелое. Подозреваемый в совершении преступления задержан, передает РЕН ТВ.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Его искалеченная жена остается в больнице имени Семашко, сообщает "360".

Судя по фото из социальных сетей, молодая женщина – настоящая красавица. По предварительной информации, мужчина расправился с супругой на почве ревности. Истязая ее, он пытался выведать правду об измене.

Случившееся прокомментировала мать пострадавшей. По ее словам, дочь с мужем ранее подали заявление на развод. Женщина рассказала, что зять уже угрожал жене ножом и бил. Однако в последнюю неделю он был "довольно дружелюбен".

Отметим, у супругов двое детей, которые сейчас находятся у бабушки. В соцсетях родственники пострадавшей объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.