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Регионы

Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы

Кадр из мультфильма "Кошкин дом"
Тагильчанин пытался застрелить кошку из ракетницы, но вместо этого поджег дом, житель Волжска хотел поспорить на свадьбе, но вместо этого расстрелял оппонентов и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Спор о вреде курения привел к массовой драке полицейских, сообщает Newizv.ru. 11 декабря сотрудники МВД вместе с семьями собрались в кафе. Одна из полицейских закурила рядом с супругой местного участкового уполномоченного, и получила от последней замечание. Между женщинами завязалась дискуссия, переросшая в драку. Вскоре в конфликт вмешались мужчины, которые также начали потасовку.

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В Нижегородской области полицейские расследуют загадочную смерть. В понедельник к жителю сила Починки в гости зашел племянник. 56-летний хозяин дома ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил 30-летнего родственника мертвым, передает Newsnn.ru. Кроме того, жилище местного жителя было окутано дымом. Судмедэксперты не обнаружили видимых следов насильственной смерти на теле погибшего.

В Ростовской области суд признал виновными двух местных жителей. Молодые люди обвинялись в хранении и распространении наркотиков, передает Rostovgazeta.ru. С 2015 года торговцы запрещенными веществами разбрасывали по городу Шахты закладки с наркотиками. С покупателями они общались через СМС

Тагильчанин поджег свой дом, попытавшись застрелить кошку из сигнальной ракетницы, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он посадил рассердившею его кошку в шкаф и попытался расстрелять мебель из сигнальной ракетницы. Это и стало причиной возгорания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

 В Казани неизвестный подозреваемый надругался над 8-летний девочкой. Как сообщает Inkazan.ru, преступление произошло на чердаке жилого дома. Мужчина скрылся с места преступления, однако полицейские, со слов несовершеннолетней, смогли составить фоторобот подозреваемого.

В Тюмени молодой человек угнал автомобиль у собственной матери. 45-летняя потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает Nashgorod.ru. Сотрудники службы охраны правопорядка обнаружили пропавшую иномарку. 24-летний молодой человек был задержан. Он признался, что стащил из сумки матери ключи и угнал машину. В отношении нерадивого сына было возбуждено уголовное дело.

Жители Омска объявили войну сотрудникам коммунальных служб города, передает Gorod55.ru. Горожане избивают рабочих и ломают дорожную технику, которая убирает снег в частных секторах Омска. Местные жители не просто нападают с кулаками на сотрудников коммунальных служб, но и закидывают их камнями, несколько раз кидали в коммунальщиков палками и лопатами.

В Удмуртии задержан 59-летний местный житель. Его подозревают в нелегальном отстреле лося. В полицию поступило сообщение о найденных в лесу области останках двух животных. Оперативники быстро нашли определили подозреваемого. При обыске у него было найдено две лосиных шкуры. Против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает Udm-info.ru.

В Волгоградской области мужчина расстрелял троих человек прямо на свадьбе. Местные жители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сильно поспорили. Вскоре они вышли из банкетного зала, чтобы продолжить разговор на улице. 45-летний подозреваемый, находившийся в меньшинстве, решил прибегнуть к весомому аргументу в разрешении споров. Он выхватил травматический пистолет и расстрелял троих оппонентов, сообщает Novostivolgograda.ru.

Автор: Михаил Войцеховский12 декабря 2017, 18:59

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