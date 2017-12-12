Безумные регионы: тагильчанин поджег дом из ракетницы

Тагильчанин пытался застрелить кошку из ракетницы, но вместо этого поджег дом, житель Волжска хотел поспорить на свадьбе, но вместо этого расстрелял оппонентов и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Спор о вреде курения привел к массовой драке полицейских, сообщает Newizv.ru. 11 декабря сотрудники МВД вместе с семьями собрались в кафе. Одна из полицейских закурила рядом с супругой местного участкового уполномоченного, и получила от последней замечание. Между женщинами завязалась дискуссия, переросшая в драку. Вскоре в конфликт вмешались мужчины, которые также начали потасовку.

В Нижегородской области полицейские расследуют загадочную смерть. В понедельник к жителю сила Починки в гости зашел племянник. 56-летний хозяин дома ненадолго отлучился, а когда вернулся, обнаружил 30-летнего родственника мертвым, передает Newsnn.ru. Кроме того, жилище местного жителя было окутано дымом. Судмедэксперты не обнаружили видимых следов насильственной смерти на теле погибшего.

В Ростовской области суд признал виновными двух местных жителей. Молодые люди обвинялись в хранении и распространении наркотиков, передает Rostovgazeta.ru. С 2015 года торговцы запрещенными веществами разбрасывали по городу Шахты закладки с наркотиками. С покупателями они общались через СМС

Тагильчанин поджег свой дом, попытавшись застрелить кошку из сигнальной ракетницы, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он посадил рассердившею его кошку в шкаф и попытался расстрелять мебель из сигнальной ракетницы. Это и стало причиной возгорания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В Казани неизвестный подозреваемый надругался над 8-летний девочкой. Как сообщает Inkazan.ru, преступление произошло на чердаке жилого дома. Мужчина скрылся с места преступления, однако полицейские, со слов несовершеннолетней, смогли составить фоторобот подозреваемого.

В Тюмени молодой человек угнал автомобиль у собственной матери. 45-летняя потерпевшая написала заявление в полицию, сообщает Nashgorod.ru. Сотрудники службы охраны правопорядка обнаружили пропавшую иномарку. 24-летний молодой человек был задержан. Он признался, что стащил из сумки матери ключи и угнал машину. В отношении нерадивого сына было возбуждено уголовное дело.

Жители Омска объявили войну сотрудникам коммунальных служб города, передает Gorod55.ru. Горожане избивают рабочих и ломают дорожную технику, которая убирает снег в частных секторах Омска. Местные жители не просто нападают с кулаками на сотрудников коммунальных служб, но и закидывают их камнями, несколько раз кидали в коммунальщиков палками и лопатами.

В Удмуртии задержан 59-летний местный житель. Его подозревают в нелегальном отстреле лося. В полицию поступило сообщение о найденных в лесу области останках двух животных. Оперативники быстро нашли определили подозреваемого. При обыске у него было найдено две лосиных шкуры. Против мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает Udm-info.ru.

В Волгоградской области мужчина расстрелял троих человек прямо на свадьбе. Местные жители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сильно поспорили. Вскоре они вышли из банкетного зала, чтобы продолжить разговор на улице. 45-летний подозреваемый, находившийся в меньшинстве, решил прибегнуть к весомому аргументу в разрешении споров. Он выхватил травматический пистолет и расстрелял троих оппонентов, сообщает Novostivolgograda.ru.