Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку

В Татарстане 19-летний изнасиловал пенсионерку, в Омске 80-летняя старушка отдала мошенникам 950 тысяч рублей, в Волгограде лже-полицейский склонил 20-летгнюю к оральному сексу и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Работа одной из станций метро Санкт-Петербурга была парализована на два часа из-за разбитого градусника, передает Newizv.ru. Инцидент произошел в подземке Питера в самый час пик – в 8:42 утра понедельника. Перекрытой оказалась единственная станция метро, расположенная в области "Девяткино". Полностью убрать токсичные шарики ртути удалось только к 11:20.

Администрация Нижнего Новгорода вновь вынуждена оправдываться за действия коммунальных служб. Как сообщает Newsnn.ru, рабочие опять укладывали асфальт в снегопад. Муниципалитет города заявил, что они не выступали заказчиками ремонтных работ. "Заказчиками работ могут выступать как частные лица и организации, так и иные ведомства", – сообщается в пресс-релизе администрации Нижнего Новгорода.

В одном из гипермаркетов Ростова-на-Дону над примерочными были установлены камеры видеонаблюдения, передает Rostovgazeta.ru. Администрация магазина убрала устройства только после скандала, разразившегося в местной прессе и инициированной полицией проверки по факту установки видеокамер в примерочных.

Предприниматель из Екатеринбурга оштрафована за размещение на билбордах города цитат из Евангелия. По информации Tagilcity.ru Владелица рекламного агентства в столице Урала разместила на билборде такую надпись: "Каждый, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и каждый, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует". Свой поступок женщина назвала социальной рекламой против разводов.

В Татарстане 19-летнего местного жителя осудили за разбой и изнасилование пенсионерки. Как сообщает Inkazan.ru, молодой человек отправится в колонию строго режима на девять лет. Осужденный проник в дом 75-летней местной жительницы, избил ее и угрожая убийством изнасиловал. После этого юноша похитил из ее дома тысячу рублей и скрылся с места преступления.

Полицейские Тюмени обнаружили у местной жительницы, которая является матерью четырех детей, 14 граммов спайса. По информации Nashgorod.ru, подозреваемая в хранении наркотиков приобрела запрещенные вещества для личного пользования с помощью интернета. Теперь многодетной матери грозит до 10 лет лишения свободы.

В Омске доверчивая пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей. Как сообщает Gorod55.ru, 80-летняя потерпевшая поверила в жалобную историю, которую рассказал ей злоумышленник, прикидывавшийся дальнобойщиком. Якобы, он вместе с напарником приехал из другой страны. По дороге в Омск их фура попала в аварию, и его сменщик получил серьезные травмы. Именно на лечение своего напарника он и "одолжил" у бабушки 950 тысяч рублей.

В Удмуртии восьмилетняя девочка госпитализирована после ДТП. По информации Udm-info.ru, трагедия произошла в Ижевске. Ребенок катался со снежной горки на тюбинге и вылетел на трассу, где попал под колеса женщины на иномарке. Автоледи просто не успела среагировать на взявшуюся из ниоткуда девочку.

Насильник, прикидывавшийся полицейским, склонил 20-летнюю жительницу Волгограда к оральному сексу, сообщает Novostivolgograda.ru. Об этом рассказал гражданский муж пострадавший, который написал заявление в полицию. В нем молодой человек сообщил, что его сожительница была остановлена человеком в полицейской форме, который настойчиво предлагал ей сесть к нему в машину. Когда девушка подчинилась, он склонил ее к оральным ласкам.