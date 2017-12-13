"Пластиковый" рис проверяют после жалоб россиян

Подозрительный рис с запахом пластика в ближайшее время планируется изъять из торговых сетей Приморья. Роспотребнадзор проводит ревизию по обращениям жителей Дальнегорска.

Вопрос о продаже в магазинах этого города риса с запахом, напоминающим пластик, обсуждался на заседании межведомственного совета по защите прав потребителей Приморского края. Известно, что первый вице-губернатор края Александр Костенко поручил в кратчайшие сроки изъять странный рис из торговых сетей по всему краю.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что по обращениям жителей Дальнегорска проводится проверка. В частности, из магазина "Амбар", на который жаловались горожане, подозрительная партия риса уже изъята. Оказалось, что экспертиза не выявила несоответствие данного риса ГОСТу, передает "Интерфакс". Однако отсутствует корректная документация на товар.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Галины Лаухиной, в связи с этим ведомство обратилось в правоохранительные органы Приморья и Хабаровского края. Ранее "Вести.ru" сообщили, что необычный рис продается в приморском Дальнегорске. Один из покупателей снял ролик, на котором решил продемонстрировать странные свойства крупы.





На жар конфорки реакция риса оказалась странной. Вместо того чтобы затвердеть и стать коричневым, он стал гореть и специфически пахнуть – это свойства, обычные для пластика или прессованного целлофана.