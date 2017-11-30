В российском твороге нашли антибиотики

Специалисты Роскачества провели исследования отечественного творога. Продукт проверили по 62 показателям.

Экспертизу прошли 44 торговые марки творога 9% жирности. В них вошли три белорусских бренда. Стоимость упаковки творога от 170 до 490 граммов составила от 39,9 до 210 рублей.

Творог проверили по 62 показателям, включая содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, а также наличие антибиотиков. Эксперты изучили наличие превышений микробиологических показателей (кишечной палочки, золотистого стафилококка и сальмонелл, дрожжей и плесени), сообщает пресс-служба Роскачества.

Исследование не показало массового стремления производителей к удешевлению производства, однако специалисты нашли в ряде марок антибиотики, лишние микроорганизмы, а также выявили отклонения по содержанию полезных бактерий. В итоге 28 брендов были признаны качественными товарами.

Нарушения обнаружены у 16 торговых марок. В 12 случаях выявили превышения по микробиологическим показателям.

Что касается антибиотиков, по словам экспертов, виноват не производитель, а поставщик молока для творога. Однако завод не освобождается от ответственности за нарушения, принимая подобную продукцию.

Роскачество протестировало творог на наличие антибиотиков тетрациклиновой группы, левомицетина (хлорамфеникола), пенициллина, метронидазола. Следы препаратов обнаружены в 17 товарах.