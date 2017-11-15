В российских сосисках нашли антибиотики

Роскачество завершило исследование сосисок "Молочные". Лабораторные испытания прошли 30 самых популярных у россиян брендов.

В числе исследованных марок оказались такие, как "Рублевский", "Дымов", "Мясницкий ряд", "Царицыно", "Черкизово", "Пит-Продукт", "Папа может", "Стародворские колбасы" и "Атяшево". Образцы изучали по 70 показателям качества и выяснили, что бактерий, тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО в сосисках нет, а вот соя и антибиотики иногда встречаются.

Все они были произведены в России. Согласно результатам лабораторных испытаний, 11 брендов сосисок соответствовали всем требованиям к качеству и заявленной на упаковке информации, а пять даже опережали стандарт Роскачества и были признаны товарами повышенного качества, сообщает пресс-служба Роскачества. Это сосиски торговых марок "Дымов", "Пит-Продукт", "Мясной дом Бородина 1997", "Микоян" и "Фамильные колбасы".

Как сообщила заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова, исследование не выявило массовых проблем в области безопасности, но тем не менее качественные характеристики большинства сосисок оставляют желать лучшего.

Эксперты Роскачества выяснили, какое мясо входит в состав исследованных образцов и проверили их на генетический материал коров, свиней, баранов, лошадей и даже кошек и собак. Также все сосиски подверглись анализу на гистологию, позволяющему выявить в составе мясо птицы, которого по ГОСТу в сосисках "Молочных" быть не должно. В результате "посторонний" вид мяса (курица) был выявлен лишь в шести торговых марках из 30.

В сосисках шести торговых марок эксперты нашли крахмал – обычно он используется для улучшения консистенции, склеивания фарша. Стандарт Роскачества не допускает для претендентов на Знак качества его использование, но в гостовском продукте он допустим. Конечно, с обязательным указанием его наличия в маркировке.

В двух брендах была выявлена соя. В одном случае производитель честно предупредил о наличии в составе продукта соевого белка, в другом – умолчал и тем самым нарушил права потребителей.

В восьми торговых марках был найден каррагинан. Данный ингредиент используется для маскировки сырья и удешевления производства. Информацию о его наличии не вынесли на маркировку несколько производителей, нарушив права потребителя на достоверную маркировку.

В 16 из 30 проверенных марок сосисок "Молочные" было зафиксировано наличие антибиотиков. И если в 13 из них найдены лишь следы (около 0,001 – 0,002 мг/кг), то три производителя ("Мясницкий ряд", "Владимирский стандарт" и "Рублевский") допустили нарушения обязательных требований. "Недовес" был выявлен только в одном.

Проверили эксперты и наличие в сосисках консервантов. Так, сорбиновая и бензойная кислоты не допускаются в мясных продуктах для детей. Приятно отметить, что ни одного случая превышения действующих стандартов выявлено не было.

Развеяли эксперты Роскачества и миф об опасности содержания в сосисках фиксатора окраски – нитрита натрия (Е250), который придает продукту приятный розовый цвет. В готовой колбасной продукции нитрит может присутствовать лишь в следовых количествах (менее пяти тысячных долей процента), которые безопасны для здоровья человека – это и подтвердило исследование.