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Регионы

Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин

Фото: instagram.com/gkupsc
Сено горит в Волгоградской области, работница почты России вскрывает посылки в Тюмени, пьяные омичи обворовывают и поджигают магазины и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Три человека скончались в результате ДТП с автобусом в Омске, сообщает Newizv.ru. Все погибшие были пассажирами легкового автомобиля. Трое из десяти человек, находившихся в общественном транспорте, обратились ко врачам. Водитель легковушки доставлен в больницу. По предварительным данным, виновником аварии стал автолюбитель на Ладе "Приоре". Он не справился с управлением и врезался в автобус "ПАЗ".

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Поезд протаранил "Газель" в Нижегородской области. В результате ДТП погиб один человек, передает Newsnn.ru. Трагедия произошла ранним утром 30 ноября. Водитель автомобиля пытался проскочить железнодорожный переезд на запрещающий сигнал семафора. Машинист применил экстренное торможение, но состав не успел остановиться. Водитель "Газели" погиб на месте.

В Ростовской области произошел обвал дорожного полотна на шоссе федерального значения М-4 "Дон". Часть трассы перекрыта. Полиции пришлось организовать реверсивное движение, сообщает Rostovgazeta.ru. На месте работают регулировщики, которые в ручном режиме разводят автомобильные потоки.

Семилетний тагильчанин уколол девочку подростка найденным на улице шприцем, передает Tagilcity.ru. Суд приговорил родителей несовершеннолетнего к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Пострадавшая девушка несколько месяцев провела в больницах под тщательным наблюдением врачей. Медики подозревали, что мальчик мог заразить подростка ВИЧ-инфекцией и гепатитом.

В акватории реки Волга неподалеку от Казани обнаружили огромное масляное пятно площадью 10 тысяч квадратных километров. По информации Inkazan.ru, местные власти уже работают над ликвидацией загрязнения. В районе загрязнения уже выставили боновые заграждения, воду обрабатывают специальным сорбентом.

 Оператора тюменского почтового отделения поймали за вскрытием чужих посылок с золотыми украшениями. Как сообщает Nashgorod.ru, женщина воровала драгоценности из отправлений местного ломбарда. 31-летнюю воришку поймали с поличным сотрудники полиции и личной безопасности Почты России.

Пьяные омичи сначала обокрали, а потом и подожги магазин, чтобы замести следы. Не помогло, сообщает Gorod55.ru. Суд признал молодых людей виновными. Сам инцидент произошел еще второго июня. Двое приятелей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили обчистить магазин. Они украли 30 тысяч рублей. Для того чтобы скрыть следы преступления, они подожгли прилавки. Ущерб от их действий оценили в 1,6 миллиона рублей. 

В Удмуртии под колесами автомобиля погибла 8-летняя девочка. По информации Udm-info.ru, ребенок выбежал на проезжую часть, прямо перед автомобилем "ВАЗ". 20-летний водитель не успел затормозить. В результате ДТП девочка получила травмы, от которых позднее скончалась.

В первый день зимы в Волгоградской области сгорело 33 тонны сена. Два вызова в разные концы Светлоярского района получили пожарные ночь 30 ноября. На ликвидацию первого возгорания у служб ушло 45 минут. В результате огонь был потушен, но 18 тонн сена успели сгореть. Ранним утром 1 декабря, всего через три часа после первого вызова, пожарным пришлось выехать на другой пожар – еще 15 тонн сена внезапно полыхнули на складе, сообщает Novostivolgograda.ru.

Автор: Михаил Войцеховский1 декабря 2017, 17:45

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