Безумные регионы: волгоградец расстрелял собственные ноги

Дети отравились угарным газом в Нижнем Новгороде, ребенок обварился кипятком в Тюменской области, пьяный мужчина угрожал врачам скорой помощи и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Петербурге за один день угнали три внедорожника Cadillac Escalade. Ущерб от действий преступников составил 12 миллионов рублей, сообщает Newizv.ru. В салоне одной из машин находился кассовый аппарат и 100 тысяч рублей наличными. Автомобили пропали из разных частей города. Полиция ищет угонщиков.

Двое детей отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Пострадавшие доставлены в больницу. Как сообщает Newsnn.ru, утечка опасного вещества произошла из-за нагревателя. Поздно вечером 29 ноября глава семейства решил принять ванну и включил газовую колонку. Через некоторое время его жена и дети стали жаловаться на сильную головную боль.

Жителя Ростовской области задержали за продажу двух килограммов марихуаны. Полицейские поймали мужчину с поличным. При обыске часть наркотиков была найдена в его одежде, а большая часть "товара" находилась в машине. Теперь продавцу запрещенных веществ грозит до 20 лет лишения свободы, передает Rostovgazeta.ru.

Пьяный мужчина пытался сжечь гараж сотрудника ГИБДД неподалеку от Нижнего Тагила. Летом этого года 26-летний молодой человек, после алкогольных возлияний вспомнил о своем конфликте с местным полицейским. Он подошел к воротам дома обидчика, облил их бензином и поджег. Ущерб от действий мужчины составил более 300 тысяч рублей. Как сообщает Tagilcity.ru, теперь пиромана ждет 9 месяцев колонии.

В Елабуге течет речка из канализационных выбросов. Из-за проблем с трубопроводом, нечистоты выливаются в глубокий овраг, по которому попадают в русла Камы и Тоймы, передает Inkazan.ru. По информации издания, местные жители уже привыкли к вони. "Сколько жил в Елабуге столько и текло. До сих пор не изменилось", – заявил один из них.

56-летняя женщина случайно сварила двухлетнего ребенка в кипятке. Трагедия случилась в Тюменской области. Как передает Nashgorod.ru, незадачливая повариха вышла из кухни, оставив на полу кастрюлю с кипятком, которую только что сняла с плиты. В помещении без присмотра остался маленький мальчик, который упал в посуду и получил ожоги, от которых позднее погиб.

Пьяный пациент разбил стекло в машине скорой помощи и угрожал медикам. Врачи приехали на вызов прохожих, которые заметили в подъезде одного из домов Омска травмированного мужчину. После оказания первой помощи на месте, медики решили госпитализировать пострадавшего. По дороге в медучреждение пьяный пациент начал агрессивно себя вести, ругаться матом и угрожать медикам расправой, передает Gorod55.ru. В какой-то момент он выбил стекло и попытался ударить одного из врачей.

Жительница Ижевска получила вместо нового смартфона деревяшку. Как сообщает Udm-info.ru, потерпевшая заказала в местном интернет-магазине телефон стоимостью 19 тысяч рублей. Свою посылку она забрала в ближайшем почтовом отделении. Вернувшись домой и распаковав долгожданную бандероль, девушка была расстроена: вместо современного гаджета ей достался кусок ДСП.

Волгоградец выпусти себе в ногу несколько пуль из травматического пистолета. Как сообщает Novostivolgograda.ru, мужчина поссорился с сожительницей и вышел в другую комнату, чтобы немного остыть. Через некоторое время девушка услышала выстрелы – раздосадованный молодой человек несколько раз выстрелил себе в ногу из травматического пистолета.