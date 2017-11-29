Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП

Пьяные водители устроили ДТП в Нижегородской области и в Волгограде, жительница Екатеринбурга заставила несовершеннолетнюю принимать наркотики и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Хабаровском крае охотники поймали тигрицу-людоеда, сообщает Newizv.ru. Группа специалистов регионального отделения Министерства природы выследила хищницу, которую подозревают в нападении на человека. После обнаружения охотники выпустили в нее заряд снотворного. На время исследований ее поместили в центр реабилитации диких животных "Утес", расположенный в районе имени Лазо Хабаровского края.

В Нижегородской области два человека погибли в ДТП из-за пьяного водителя. Вечером 28 ноября неподалеку от города столкнулись два автомобиля. Водитель, виновный в аварии, погиб на месте. Вместе с ним умерла пассажирка. По информации Newsnn.ru, скончавшийся автолюбитель был пьян.

Бизнесмена из Ростова-на-Дону уличили в невыплате сотрудникам более миллиона рублей. Как сообщает Rostovgazeta.ru, он заключил договор со строителями на возведение дома. В итоге, ни один из работников денег не получил. Против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до года лишения свободы.

Жительница Екатеринбурга угрозами заставила 16-летнюю девушку принять наркотики. По информации Tagilcity.ru, против женщины возбуждено уголовное дело. По версии следствия, обвиняемая употребляла при девушке наркотики, а после, под угрозой насилия, заставила подростка принять запрещенные вещества.

В Татарстане пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. 28-летний местный житель не заметил локомотив, а машинист не успел затормозить. В результате столкновения молодой человек погиб на месте от полученных травм, передает Inkazan.ru. Следственный комитет инициировал досудебную проверку по факту смерти мужчины.

Непоседливый воспитанник детского сада подставил заведующую учреждения, сообщает Nashgorod.ru. Прошлой зимой 5-летний мальчик сбежал с территории садика. Из-за того, что домофон на калитке не работал, ребенку удалось выбраться за забор и он отправился гулять по улицам. Его заметила посетительница парикмахерской, которая отвела его в тепло и вызвала полицию. За халатность директор учреждения должна будет выплатить 100 тысяч рублей штрафа.

В Омской области водитель ГАЗели решил воспользоваться служебным транспортом, чтобы съездить в деревню к родителям. По информации Gorod55.ru, владелец машины, обнаружив пропажу, обратился в полицию с заявлением об угоне. Машину быстро нашли ее водителя задержали. 25-летнему местному жителю грозит пять лет лишения свободы.

Мужчине из Удмуртии, который срубил 43 дерева может сесть в тюрьму на семь лет. Как сообщает Udm-info.ru, местный житель продал лес на пилораму, показав фальшивое разрешение на вырубку. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 750 тысяч рублей.

В крови устроившей массовое ДТП волгоградской судьи обнаружили более одного промилле алкоголя. 47-летняя автоледи отказалась пройти освидетельствование на месте, сообщает Novostivolgograda.ru. Тогда сотрудники полиции, прибывшие на вызов о столкновении пяти машин отвезли ее в наркологический диспансер, где судья все же решила сдать анализы. Эксперты определили, что в крови женщины содержится 1,1 промилле алкоголя – это ровняется 150 миллиграммам водки.