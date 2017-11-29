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Регионы

Безумные регионы: пьяный судья устроил массовое ДТП

Фото: 34.мвд.рф
Пьяные водители устроили ДТП в Нижегородской области и в Волгограде, жительница Екатеринбурга заставила несовершеннолетнюю принимать наркотики и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Автор: Михаил Войцеховский29 ноября 2017, 19:45

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